"ग़ज़ल" - इन गोरियों ने कालियों ने मार दिया

इन गोरियों ने कालियों ने मार दिया!

हम को नख़रे वालियों ने मार दिया!!



काली नयनों वालियों ने मार दिया!

सुर्ख़ लबों की लालियों ने मार दिया!!



तेरी नाक की नथनी मिरे होश उड़ाए!

तेरे कान की बालियों ने मार दिया!!



पतली कमर वालियों की चाल तो देखो!

गुल की लचकती डालियों ने मार दिया!!



ग़ुस्सा तो रहता है तेरी नाक पे हर दम!

ग़ुस्से वाली! तिरी गालियों ने मार दिया!!



झलके नक़ाबों से वो जादुई ऑंखें!

हाय! हिजाब की जालियों ने मार दिया!!



हुस्न के जादू से भला कौन बचा है!

'परवेज़' हुस्न वालियों ने मार दिया!!



- आलम-ए-ग़ज़ल परवेज़ अहमद

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37 मिनट पहले