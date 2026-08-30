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और कब एक इंसान ख़ामोश होकर भी

Aakash Gupta

Aakash Gupta

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                            एक शहर है मेरे अंदर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ अब कोई शोर नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग आते हैं, मिलते हैं, चले जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर किसी के जाने का अब कोई ज़िक्र नहीं होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ हर रास्ता ख़ामोश है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मोड़ पर कुछ अधूरी बातें मिलती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ चेहरे याद बनकर रह गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ यादें बिना चेहरे के भी मिलती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी इस शहर में हँसी गूँजती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर शाम में एक रौनक हुआ करती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब वही शामें चुपचाप ढल जाती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनमें कभी ज़िंदगी बसा करती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब किसी से शिकायत नहीं होती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना किसी से कोई सवाल करता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो समझना चाहे, समझ ले मुझे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अब ख़ुद को भी कहाँ बयां करता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग कहते हैं, “तुम बदल गए हो,”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश उन्हें बता पाता कि बदला क्या है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले दिल हर बात कह दिया करता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब ख़ामोशी में ही सब सह लिया करता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीड़ में रहकर भी अकेला हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अकेले रहकर भी ख़ुद से बातें करता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब किसी के समझने का इंतज़ार नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अपनी ख़ामोशी को ही अपना साथी मानता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद यही मेरा शहर है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ आवाज़ें कम और एहसास ज़्यादा हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ लोग तो बहुत हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर अपनेपन के रास्ते थोड़े ख़ाली हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं रहता हूँ इसी शहर में आज भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस अब किसी को ख़बर नहीं होती…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब आँखें नम होती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब दिल कुछ कहता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कब एक इंसान ख़ामोश होकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने अंदर पूरा शहर समेटे होता है। 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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52 मिनट पहले

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