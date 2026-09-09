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सौ साल का युवा संघ

आचार्य प्रवेश कुमार धानका

आचार्य प्रवेश कुमार धानका

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                            ‘सौ साल का युवा संघ’
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत को अब डर नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी बात की फ़िक्र नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयंसेवक सावधान हो गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संघ हो गया सौ साल का, बूढ़ा नहीं जवान हो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संघ हो गया सौ साल का, बूढ़ा नहीं जवान हो गया।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समरसता का भाव जगाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भेदभाव का घाव मिटाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर-घर में स्वदेशी लाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्तव्यों का भान हो गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संघ हो गया सौ साल का, बूढ़ा नहीं जवान हो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संघ हो गया सौ साल का, बूढ़ा नहीं जवान हो गया।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर्यावरण सुरक्षित करना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शुभ संस्कारों का रस भरना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंच-परिवर्तन जन-जन तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहुँचाना अभियान हो गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संघ हो गया सौ साल का, बूढ़ा नहीं जवान हो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संघ हो गया सौ साल का, बूढ़ा नहीं जवान हो गया।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिक्षा का आलोक जगाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्ची सेवा-राह बनाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मातृभूमि की रक्षा करना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चा अब ईमान हो गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संघ हो गया सौ साल का, बूढ़ा नहीं जवान हो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संघ हो गया सौ साल का, बूढ़ा नहीं जवान हो गया।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम राज्य धरती पर लाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोने की चिड़िया फिर बनाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्वगुरु भारत को करना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन-जन का अरमान हो गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संघ हो गया सौ साल का, बूढ़ा नहीं जवान हो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संघ हो गया सौ साल का, बूढ़ा नहीं जवान हो गया।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक लक्ष्य सिद्ध ना होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संघ कभी भी वृद्ध ना होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परम वैभव तक कदम बढ़ेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमर विजय का गान हो गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संघ हो गया सौ साल का, बूढ़ा नहीं जवान हो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संघ हो गया सौ साल का, बूढ़ा नहीं जवान हो गया।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- प्रवेश कुमार धानका
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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