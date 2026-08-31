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गंगा दोहावली

209356

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                             छूते मन *केकी* भयौ, गंगा की जल धार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिटे कलुष अंतर बसे, जागे हरि विस्तार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 पावन नीर *तुहार* मां, जीवन सांचा खोल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डूबत ही यह जीव सब, पावत निज अनमोल॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
.हर-हर गंगे बोलते, हर-हर शंभु महेश।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम तुम्हारा लेत ही, कष्ट न भव के शेष॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रम्य तटों पर बैठकर, संत जपैं हरि नाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहर-लहर में देखते, शंकर जी का धाम॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोयल कूजै आम तरु, मधुर सुरीली तान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुप्त हृदय वीणा जगे, उठे भक्ति का गान॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माया बंधन टूटते, निर्मल होत विचार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरज की इक किरन ही, दूर करे अँधियार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीप जलें जब सांझ को, लहरों पर मुस्कान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झिलमिल-झिलमिल ज्योति से, ज्योतिर्मय हो ज्ञान॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शीतल मंद बयार भी, छू ले तन-मन-प्राण।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के दरवाजे खुलें, पायें सभी निदान॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिवलिंग सम्मुख साक्षी, गूँजे हर-हर तान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंत समय अधरों रहे, शिव-शिव का शुभ गान॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
महादेव अरु गंग के, हर-हर के उद्घोष।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृपा पा मिट जाएँगे, जीवन भर के दोष॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 चंचल चिड़ियाँ बोलतीं, कच्छप धीमी चाल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे तट की छाँह माँ, करती मन खुशहाल॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
.शांति आपकी गजब है, हरती तीनों ताप।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चरणों में जो बैठता, होता प्रबल प्रताप॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 अंतिम इच्छा एक ही, छूटें जब यह प्राण।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे तट शिव नाम ले, होवे मेरा त्राण॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिवलिंग सम्मुख साक्षी, गूँजे हर-हर तान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंत समय अधरों रहे, शिव-शिव का शुभ गान॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
महादेव अरु गंग के, हर-हर के उद्घोष।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृपा पा मिट जाएँगे, जीवन भर के दोष॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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