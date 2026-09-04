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शिवमंगल सिंह 'सुमन' की कविता- कटे अँगूठों की बंदनवारें

Kavya Desk

काव्य डेस्क

कविता
Kavita 
                
                                                         
                            कटे अँगूठों की बंदनवारें बाँधे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सर-संधानों के जलसे मनाते तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिके द्रोणाचार्यों के अभिजाती मूल्यों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुर्घर महाभारत के थोथे गान गाते तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब से आज तलक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वाभिमानी-सर्वहारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चार अँगुलियों से ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साधता अचूक लक्ष्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आहत अस्तित्व का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवित है जिजीविषा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सौ-सौ अभावों बीच
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदियों को रौंद-रौंद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रौरव की छाती पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आस्था आदिवासियों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अप्रतिहत अप्रगल्भ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदियों के आर-पार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूम रही निर्विकार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महुओं की मस्ती में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हल्की हरारत-सी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रस्फुटित होते ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होती हराम नींद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हस्तिनापुरवासियों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विस्मित अवाक्
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुँह बाए खड़े तकते सब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुर्दम ज्वलंत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एकलवी चुनौतियाँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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