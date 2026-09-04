शिवमंगल सिंह 'सुमन' की कविता- कटे अँगूठों की बंदनवारें

कटे अँगूठों की बंदनवारें बाँधे

सर-संधानों के जलसे मनाते तुम

बिके द्रोणाचार्यों के अभिजाती मूल्यों पर

दुर्घर महाभारत के थोथे गान गाते तुम



तब से आज तलक

स्वाभिमानी-सर्वहारा

चार अँगुलियों से ही

साधता अचूक लक्ष्य



आहत अस्तित्व का,

जीवित है जिजीविषा

सौ-सौ अभावों बीच

सदियों को रौंद-रौंद

रौरव की छाती पर

आस्था आदिवासियों की

अप्रतिहत अप्रगल्भ

सदियों के आर-पार

झूम रही निर्विकार

महुओं की मस्ती में



हल्की हरारत-सी

प्रस्फुटित होते ही

होती हराम नींद

हस्तिनापुरवासियों की

विस्मित अवाक्

मुँह बाए खड़े तकते सब

दुर्दम ज्वलंत

एकलवी चुनौतियाँ।



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1 hour ago