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Hindi Poetry: राष्ट्रधर्म अपनाना होगा

Kavya Desk

काव्य डेस्क

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                             हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
से ऊपर आना होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य, अहिंसा, प्रेम के दीपक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में तुम्हें जलाना होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मजहब की सलाखों की कैद से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर तुमको आना होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नवनिर्माण, नवविकास के गीतों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से तुमको गाना होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आर्यावर्त को विश्व का सिरमौर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से तुमको बनाना होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आजादी के संकल्पों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से तुमको दोहराना होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शोषित, पीड़ित, वंचित के पक्ष में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमको आगे आना होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस धरती के कण-कण को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माथे से तुम्हें लगाना होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीत मिलन के और प्यार के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से तुमको गाना होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नफरत और विद्वेष भाव को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन से दूर भगाना होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रामराज्य को इस पावन धरा पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से तुमको लाना होगा। 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
- राकेशधर द्विवेदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                                            
   
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
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