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अनिरुद्ध उमट की कविता- दीवार कोई फ्रेम है

Kavya Desk

काव्य डेस्क

कविता
Kavita 
                
                                                         
                            दीवार कोई फ्रेम है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें रंग छोड़ चुकी तस्वीर वाले आदमी की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीठ का निशान
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं मगर गिर कर टूटे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आईने की किसी किरच की स्मृति
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम जो देखते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी पीठ को जो देखते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ का फ्रेम टूटा उतना नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितना धुँधला गया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम दीवारों पर अँगुलियाँ फिराते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी पीठ पर कैसी सिहरन होती
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जो दीवार के उस पार खड़ा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या ठीक-ठीक वही है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कभी था तस्वीर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी पीठ पीछे फिर कोई दीवार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ किसी की पीठ का निशान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरा घर कोई अन्तहीन आइनों का सिलसिला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस पर आती जाती ठिठकती हवाएँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहर में नहीं अब कोई दुकान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुकान फ्रेम हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिखर गयी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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