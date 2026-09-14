कमलेश राजहंस को कोंकण रेलवे सरस्वती सम्मान

कोंकण रेलवे के बेलापुर, मुंबई स्थित प्रेक्षागृह में आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के दौरान साहित्यकार एवं कवि कमलेश राजहंस (उत्तर प्रदेश) को ‘कोंकण रेलवे सरस्वती सम्मान’ से सम्मानित किया गया। कोंकण रेलवे के सह प्रबंध निदेशक (सीएमडी) संतोष कुमार झा ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया।



कमलेश राजहंस नें अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों सहित देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित होने वाले कवि सम्मेलनों में अपनी रचनाओं की प्रस्तुति दी है। साहित्य और कविता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए कमलेश राजहंस को कोंकण रेलवे की ओर से सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। कार्यक्रम में कोंकण रेलवे के अधिकारी, कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में साहित्यप्रेमी उपस्थित रहे।

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