बजट के दौरान वित्त मंत्री ने इस साल भी किया कवि तिरुवल्लुवर को याद

अमर उजाला काव्य डेस्क, नई दिल्ली +

बजट के दौरान इस साल भी वित्त मंत्री ने कवि तिरुवल्लुवर को याद किया। उन्होंने तमिल में उनकी पंक्ति पढ़ने के बाद अंग्रेज़ी में उसका अनुवाद बताते हुए कहा कि

'A king or a ruler is the one who creates and acquires wealth, protects and distributes it for common good'



2020 में भी किया था कोेट्



वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2020 बजट के दौरान भी तमिल कवि तिरुवल्लुवर को याद किया था। उन्होंने मूल तमिल कविता (Piniyinmai Selvam Vilaivinpam Emam Aniyenpa Naattiv Vaindhu) को पढ़ा और फिर उसका अनुवाद समझाते हुए कहा कि 'एक आदर्श देश में पांच चीज़ें होती हैं। वहां बीमारियां न हो, पैसा हो, अच्छी फसल हो, खुशहाली हो और जगह सुरक्षित हो। फिर मोदी सरकार से तुलना करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री की योजनाओं के नाम लिए और कहा कि उनसे देश खुशहाल हुआ है।