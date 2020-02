अरविंद केजरीवाल ने गाया गिरिजाकुमार माथुर द्वारा अनुदित गीत 'हम होंगे कामयाब'

दिल्ली के दिल पर दोबारा से जीत पाने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान 'हम होंगे कामयाब' गीत गाया। इस गीत को गिरिजा कुमार माथुर ने अनुदित किया है। यह अंग्रेज़ी भाषा के गीत 'We Shall overcome' का अनुवाद है।



हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब

हम होंगे कामयाब एक दिन

हो हो मन में है विश्वास

पूरा है विश्वास

हम होंगे कामयाब एक दिन

होगी शान्ति चारों

होगी शान्ति चारों ओर

होगी शान्ति चारों ओर एक दिन

हो हो मन में है विश्वास

पूरा है विश्वास

होगी शान्ति चारों ओर एक दिन

हम चलेंगे साथ साथ

डाले हाथों में हाथ

हम चलेंगे साथ साथ एक दिन

हो हो मन में है विश्वास

पूरा है विश्वास

हम चलेंगे साथ साथ एक दिन

नहीं डर किसी का आज

नहीं भय किसी का आज

नहीं डर किसी का आज के दिन

हो हो मन में है विश्वास

पूरा है विश्वास

नहीं डर किसी का आज के दिन

We Shall Overcome

इस गीत को एक ईसाई भजन के तौर पर लिखा गया था लेकिन जल्द ही यह विरोध प्रदर्शनों और नागरिक अधिकार आंदोलनों की आवाज़ बन गया। इसे भजन 'I'll overcome some day' से प्रेरित माना जाता है जिसे चार्ल्स अल्बर्ट टिंडले ने लिखा था।



We shall overcome

We shall overcome

We shall overcome, some day



Oh, deep in my heart

I do believe

We shall overcome, some day



We'll walk hand in hand

We'll walk hand in hand

We'll walk hand in hand, some day



We shall live in peace

We shall live in peace

We shall live in peace, some day



We are not afraid

We are not afraid

We are not afraid, today



The whole wide world around

The whole wide world around

The whole wide world around some day