कप्तानी के 10 चेहरे और भारतीय क्रिकेट का बदलता मिजाज

पुस्तक: भारत के टॉप 10 क्रिकेट कप्तान

लेखक: शरद श्रीवास्तव



क्रिकेट में कप्तान का मूल्यांकन अक्सर जीत और हार के आंकड़ों से किया जाता है। कितने मैच जीते, कितनी सीरीज अपने नाम की और कितनी ट्रॉफियां हासिल की, ये सवाल किसी भी कप्तान की सफलता को समझने के लिए जरूरी हैं। लेकिन क्या कप्तानी का पूरा अर्थ इन्हीं आंकड़ों में समाया हुआ है? क्या किसी कप्तान की असली पहचान केवल उसके नाम दर्ज जीतों से तय होती है, या फिर उसके नेतृत्व में टीम के भीतर आए बदलाव, कठिन परिस्थितियों में लिए गए फैसले और खिलाड़ियों के आत्मविश्वास पर पड़े उसके प्रभाव को भी उतना ही महत्त्व दिया जाना चाहिए? शरद श्रीवास्तव की पुस्तक 'भारत के टॉप 10 क्रिकेट कप्तान' भारतीय क्रिकेट के इतिहास के बहाने ऐसे ही सवालों से रूबरू कराती है।



भारतीय क्रिकेट का इतिहास केवल महान बल्लेबाजों और गेंदबाजों के व्यक्तिगत प्रदर्शन की कहानी नहीं है। यह उन कप्तानों की कहानी भी है जिन्होंने अलग-अलग दौर में टीम का नेतृत्व किया और भारतीय क्रिकेट की पहचान को आकार देने में भूमिका निभाई। लेखक ने अपनी इस पुस्तक में 10 कप्तानों के जीवन, खेल और नेतृत्व का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पुस्तक का महत्त्व इस बात में है कि यह कप्तानी को महज एक पद या जिम्मेदारी के रूप में नहीं, बल्कि बदलती परिस्थितियों में निभाई जाने वाली चुनौतीपूर्ण भूमिका के रूप में देखती है।



पुस्तक में लाला अमरनाथ, मंसूर अली खान पटौदी, अजीत वाडेकर, बिशन सिंह बेदी, सुनील गावस्कर, कपिल देव, सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा को जगह दी गई है। इन नामों को एक साथ देखने पर भारतीय क्रिकेट की यात्रा के कई अलग-अलग चरण सामने आते हैं। शुरुआती दौर में अपनी पहचान बनाने के संघर्ष से लेकर विश्व क्रिकेट में चुनौती पेश करने और बड़े अंतरराष्ट्रीय खिताब जीतने तक, इन कप्तानों की कहानियां भारतीय टीम के बदलते आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षाओं को समझने का अवसर देती हैं।



इस पुस्तक की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि लेखक ने अपने चयन के आधारों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उनके लिए विदेशी धरती पर टीम का प्रदर्शन, मजबूत प्रतिद्वंद्वियों के विरुद्ध मुकाबला करने की क्षमता, कप्तान का तकनीकी कौशल, मनोवैज्ञानिक समझ और जीत-हार के आंकड़े महत्त्वपूर्ण कसौटियां हैं। यह दृष्टिकोण इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि घरेलू परिस्थितियों में मिली सफलता और प्रतिकूल माहौल में हासिल की गई जीत का मूल्यांकन हमेशा एक ही तरह से नहीं किया जा सकता। हालांकि, इन कसौटियों के बीच किसे कितना महत्त्व दिया जाए, इस पर क्रिकेट प्रेमियों की राय अलग-अलग हो सकती है। लेखक की चयन-प्रक्रिया इसी कारण चर्चा और असहमति की गुंजाइश भी पैदा करती है। पुस्तक के अलग-अलग अध्याय पुस्तक के अलग-अलग अध्याय कप्तानी के अलग-अलग स्वभावों को सामने लाते हैं। लाला अमरनाथ के संदर्भ में आक्रामकता और विद्रोही व्यक्तित्व का उल्लेख है, जबकि मंसूर अली खान पटौदी के नेतृत्व को भारतीय खिलाड़ियों में सामूहिकता की भावना विकसित करने के नजरिये से देखा गया है। अजीत वाडेकर के अध्याय में विदेशी धरती पर मिली ऐतिहासिक सफलताओं का महत्त्व उभरता है। बिशन सिंह बेदी की कप्तानी के साथ खिलाड़ियों के हितों के लिए खड़े होने का पक्ष जुड़ता है। सुनील गावस्कर के प्रसंग में तकनीकी दक्षता और कप्तानी के दौरान अपनाए गए सतर्क रवैये के बीच का अंतर विचारणीय बनता है, जबकि कपिल देव की कहानी भारतीय क्रिकेट के विश्व चैंपियन बनने के गौरवशाली अध्याय से जुड़ती है।



आधुनिक दौर के कप्तानों पर चर्चा करते हुए लेखक सौरव गांगुली की आक्रामकता और टीम के आत्मविश्वास को नई दिशा देने की भूमिका पर जोर देते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के व्यक्तित्व और कप्तानी का चित्रण उनकी सहजता, फैसले लेने की शैली और असाधारण सफलताओं के साथ-साथ उनके करियर के उतार-चढ़ाव को भी सामने लाता है। विराट कोहली के प्रसंग में उनकी कप्तानी और व्यक्तिगत प्रदर्शन का पक्ष दिखाई देता है, जबकि रोहित शर्मा के अध्याय में 2024 के टी20 विश्व कप की जीत को विशेष महत्त्व दिया गया है। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि लेखक कप्तानी के लिए कोई एक स्थायी साँचा निर्धारित नहीं करते। अलग-अलग कप्तानों की सफलता के पीछे अलग परिस्थितियां, व्यक्तित्व और नेतृत्व की शैलियां रही हैं।



शरद श्रीवास्तव की लेखन-पद्धति की एक खासियत ऐतिहासिक घटनाओं और मैचों के विवरण के सहारे कथा को आगे बढ़ाना है। पाठक को केवल किसी कप्तान की उपलब्धियों की सूची नहीं मिलती, बल्कि उन परिस्थितियों को समझने का अवसर भी मिलता है जिनमें उसके फैसले और प्रदर्शन सामने आए। इस अर्थ में पुस्तक क्रिकेट के इतिहास को व्यक्तियों और घटनाओं के माध्यम से पढ़ने का अवसर देती है। इसकी विषय-वस्तु उन पाठकों के लिए उपयोगी हो सकती है जो भारतीय क्रिकेट की प्रमुख उपलब्धियों के पीछे की कहानियों और कप्तानों की भूमिका को विस्तार से जानना चाहते हैं।

फोटो गैलरी और कप्तानों के प्रदर्शन से जुड़े आंकड़े हालांकि, पुस्तक की यही विस्तारपूर्ण शैली कुछ जगहों पर उसकी सीमा भी बन सकती है। मैचों और ऐतिहासिक प्रसंगों का लंबा विवरण पढ़ते समय कभी-कभी कप्तानी के मूल प्रश्न मसलन रणनीतिक निर्णय, नेतृत्व की सीमाएं और टीम के प्रदर्शन पर उनका प्रभाव पर और अधिक केंद्रित विश्लेषण की अपेक्षा होती है। इसी तरह, 10 कप्तानों का चयन अपने आप में एक मूल्यांकन है, लेकिन अलग-अलग युगों के कप्तानों की तुलना करना आसान नहीं है। क्रिकेट के नियमों, प्रतिस्पर्धा के स्तर, उपलब्ध संसाधनों और खेल की परिस्थितियों में समय के साथ बड़े बदलाव आए हैं। ऐसे में किसी एक कप्तान को दूसरे से बेहतर ठहराने के बजाय उनकी उपलब्धियों को उनके अपने दौर के संदर्भ में देखना अधिक न्यायसंगत होगा। इस दृष्टि से पुस्तक की चयन-कसौटियों पर पाठक अपनी स्वतंत्र राय बना सकते हैं।



पुस्तक की संरचना में मुख्य अध्यायों के अतिरिक्त फोटो गैलरी और कप्तानों के प्रदर्शन से जुड़े आंकड़ों के लिए भी जगह रखी गई है। इससे इसकी उपयोगिता केवल जीवनीपरक विवरण तक सीमित नहीं रहती। क्रिकेट के इतिहास में रुचि रखने वाले पाठकों को घटनाओं के साथ तथ्यात्मक सामग्री देखने का अवसर भी मिलता है। फिर भी आंकड़ों को पढ़ते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि वे कप्तानी की सफलता का एक पक्ष बताते हैं; किसी कप्तान के प्रभाव का संपूर्ण आकलन करने के लिए परिस्थितियों और नेतृत्व के गुणों पर भी विचार करना पड़ता है।



कुल मिलाकर, 'भारत के टॉप 10 क्रिकेट कप्तान' भारतीय क्रिकेट की कप्तानी को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझने का एक प्रयास है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अलग-अलग दौर के कप्तानों को एक साझा चर्चा में लाती है और पाठक को उनकी उपलब्धियों के साथ उनके व्यक्तित्व तथा नेतृत्व की विशिष्टताओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। इसकी विस्तारपूर्ण शैली और चयन को लेकर संभावित असहमतियों के बावजूद, यह पुस्तक भारतीय क्रिकेट के इतिहास में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। आगे पढ़ें पुस्तक के अलग-अलग अध्याय

28 मिनट पहले