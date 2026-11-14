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कप्तानी के 10 चेहरे और भारतीय क्रिकेट का बदलता मिजाज

Mayank Tripathi

मयंक त्रिपाठी

पुस्तक समीक्षा
Book Review 
                
                                                         
                            पुस्तक: भारत के टॉप 10 क्रिकेट कप्तान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेखक: शरद श्रीवास्तव
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्रिकेट में कप्तान का मूल्यांकन अक्सर जीत और हार के आंकड़ों से किया जाता है। कितने मैच जीते, कितनी सीरीज अपने नाम की और कितनी ट्रॉफियां हासिल की, ये सवाल किसी भी कप्तान की सफलता को समझने के लिए जरूरी हैं। लेकिन क्या कप्तानी का पूरा अर्थ इन्हीं आंकड़ों में समाया हुआ है? क्या किसी कप्तान की असली पहचान केवल उसके नाम दर्ज जीतों से तय होती है, या फिर उसके नेतृत्व में टीम के भीतर आए बदलाव, कठिन परिस्थितियों में लिए गए फैसले और खिलाड़ियों के आत्मविश्वास पर पड़े उसके प्रभाव को भी उतना ही महत्त्व दिया जाना चाहिए? शरद श्रीवास्तव की पुस्तक 'भारत के टॉप 10 क्रिकेट कप्तान' भारतीय क्रिकेट के इतिहास के बहाने ऐसे ही सवालों से रूबरू कराती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारतीय क्रिकेट का इतिहास केवल महान बल्लेबाजों और गेंदबाजों के व्यक्तिगत प्रदर्शन की कहानी नहीं है। यह उन कप्तानों की कहानी भी है जिन्होंने अलग-अलग दौर में टीम का नेतृत्व किया और भारतीय क्रिकेट की पहचान को आकार देने में भूमिका निभाई। लेखक ने अपनी इस पुस्तक में 10 कप्तानों के जीवन, खेल और नेतृत्व का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पुस्तक का महत्त्व इस बात में है कि यह कप्तानी को महज एक पद या जिम्मेदारी के रूप में नहीं, बल्कि बदलती परिस्थितियों में निभाई जाने वाली चुनौतीपूर्ण भूमिका के रूप में देखती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुस्तक में लाला अमरनाथ, मंसूर अली खान पटौदी, अजीत वाडेकर, बिशन सिंह बेदी, सुनील गावस्कर, कपिल देव, सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा को जगह दी गई है। इन नामों को एक साथ देखने पर भारतीय क्रिकेट की यात्रा के कई अलग-अलग चरण सामने आते हैं। शुरुआती दौर में अपनी पहचान बनाने के संघर्ष से लेकर विश्व क्रिकेट में चुनौती पेश करने और बड़े अंतरराष्ट्रीय खिताब जीतने तक, इन कप्तानों की कहानियां भारतीय टीम के बदलते आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षाओं को समझने का अवसर देती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस पुस्तक की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि लेखक ने अपने चयन के आधारों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उनके लिए विदेशी धरती पर टीम का प्रदर्शन, मजबूत प्रतिद्वंद्वियों के विरुद्ध मुकाबला करने की क्षमता, कप्तान का तकनीकी कौशल, मनोवैज्ञानिक समझ और जीत-हार के आंकड़े महत्त्वपूर्ण कसौटियां हैं। यह दृष्टिकोण इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि घरेलू परिस्थितियों में मिली सफलता और प्रतिकूल माहौल में हासिल की गई जीत का मूल्यांकन हमेशा एक ही तरह से नहीं किया जा सकता। हालांकि, इन कसौटियों के बीच किसे कितना महत्त्व दिया जाए, इस पर क्रिकेट प्रेमियों की राय अलग-अलग हो सकती है। लेखक की चयन-प्रक्रिया इसी कारण चर्चा और असहमति की गुंजाइश भी पैदा करती है।
                                                                
                
                
                 
                                    
                     
                                             
                                                
                                             
                                                
                                                                
                                        
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पुस्तक के अलग-अलग अध्याय
28 मिनट पहले

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