आज का विचार: शरद जोशी

सँकरे रास्ते और तंगदिल लोगों के आक्रामक समूहों से जूझते हुए चलने का प्रयत्न करना, साहित्य में जीना है।



~ शरद जोशी



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एक घंटा पहले