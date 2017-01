बर्खास्त अनुराग ठाकुर बोले- रिटायर्ड जज BCCI संभाल सकते हैं तो मेरी शुभकामनाएं

सुप्रीम कोर्ट द्वारा बर्खास्त किए जाने के निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने कहा " यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि बीसीसीआई सेवानिवृत्त जजों की देखरेख में बेहतर काम करेगा तो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। मुझे यकीन है कि वो अच्छा काम करेंगे।"

If SC feels BCCI would do better under retired judges then I wish them all the best ,I am sure they will do well: Anurag Thakur — ANI (@ANI_news) January 2, 2017

For me it was not a personal battle but for the autonomy of the sports body. I respect SC like any citizen should: Anurag Thakur — ANI (@ANI_news) January 2, 2017

#BCCI is the best managed sports organisation in the country and India has the best cricket infrastructure in the world: Anurag Thakur — ANI (@ANI_news) January 2, 2017

अनुराग ने आगे कहा कि "मेरे लिए यह लड़ाई व्यक्तिगत नहीं थी बल्कि यह देश की एक खेल संस्था की स्वायत्ता की लड़ाई थी। मैं देश के अन्य नागरिकों की तरह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करता हूं।अनुराग ने आगे कहा कि बीसीसीआई देश की सबसे बेहतरीन खेल संस्था है। भारत में दुनिया में सबसे अच्छा क्रिकेटीय ढांचा है।