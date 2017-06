भारत पाकिस्तान के बीत रविवार को खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले से पहले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने प्रेस को संबोधित किया, पेश हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य अंश---

जब आप इस तरह के टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचते हैं। आप यहां अपनी तकनीक पर काम नहीं करते हैं। ये इसपर निर्भर करता है कि आप खेल के बार में क्या सोचते हैं और किस तरह तैयारी करते हैं। बड़े मैचों में आपको खुद पर यकीन करना होता है, विपरीत परिस्थितियों में कुछ अलग या हटके सोचने की क्षमता से टीम के बाहर निकलने में मदद मिलती है। यदि तीन विकेट गिरने के बाद आप ये सोचें की मैं आउट हो जाउंगा तो आप आउट हो जाएंगे लेकिन यदि तीन विकेट गिरने के बाद यदि आप ये सोचते हैं कि मुझे काउंटर अटैक करना है तो टीम ट्रैक पर वापस आ जाती है। ऐसा आप करते हैं और ऐसा परिणाम आता है क्योंकि आपको इस बात का यकीन है। ये ऐसी चीज है जिस पर मैं काम करता हूं मैं खुद को मुश्किल परिस्थितियों में विजुअलाईज करता हूं और खुद को यकीन दिलाता हूं कि मैं टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाल सकता हूं। ऐसा हर बार नहीं होता है लेकिन 10 में से 8 बार आपके पक्ष में नतीजे आते हैं क्योंकि आपको इसपर यकीन है। आप खुद को मानसिक स्तर पर किस तरह तैयार करते हैं। मैंने इसके लिए काम किया और मुझे सकारात्मक परिणाम मिले।



विराट आपने जबसे बल्लेबाजी की कमान संभाली टीम इंडिया के नंबर एक बल्लेबाज बने। आईसीसी टूर्नामेंट में टीम इंडिया को दो मैच के अलावा हर बार पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल हुई है। इसकी खास वजह क्या रही होगी?



देखिए हम तो हर मैच जो खेलते हैं जीतने के लिए खेलते हैं। स्टैटिक्स और रिकॉर्ड जो पहले हुए हैं हम उसमें यकीन नहीं करते। न हम उस चीज के बारे में कभी सोचते हैं।एक टीम के रूप में हमारा लक्ष्य ये रहता है कि हम अच्छा खेलें और परिणाम हमारी तरफ आए। हर टीम का यही इंटेनशन रहता है। आप किसी भी मैच में ये सोच के नहीं जा सकते कि पिछले मैच आप कितनी बार जीते हैं आप उस अपोजिशन से। इस गेम में मैं काफी बार कह चुका हूं कि किसी टीम के पास ये गारंटी नहीं है जीतने की। क्रिकेट ऐसा खेल है जिसमें उस दिन जो टीम अच्छा खेलेगी वह दूसरी टीम से अच्छा प्रदर्शन करेगी। उसके जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। मैं सोचता हूं उस चीज पर फोकस करना हमारे हाथ में है। हम वो करते हैं हम पुराने रिकॉर्ड्स पर और स्टैट्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देते।



हार्दिक पांड्या टीम को संतुलित करते हैं लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी टीमें उनपर अटैक भी करती हैं। ऐसे में शमी को टीम में शामिल करने के बारे में आप क्या सोचते हैं?



हम टीम में ज्यादा बदलाव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैं हार्दिक जैसे खिलाड़ी को टीम में रखने का समर्थन करूंगा जो आपकी टीम को बहुत संतुलित करता है। यहां की जैसी परिस्थितियां हैं वहां एक गेंदबाज के रूप में वो सफल साबित हो सकता है। उसकी बल्लेबाजी बेशकीमती है यदि आप लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं और आपको 8 रन प्रति ओवर की दर से रन बनाने और आपके पास विकेट ज्यादा नहीं हैं वह ऐसा खिलाड़ी है जो ऐसी परिस्थिति में भी आपके लिए मैच जीत सकता है। उसे अपनी क्षमताओं में यकीन है और हमें उनपर यकीन है। वो जिस भी मैच में आपके लिए खेलेंगे उसमें मैच जिताऊ पारी खेल सकते हैं। वो एक बेहतरीन फील्डर हैं। आपके लिए एक खिलाड़ी में ऐसा पैकेज मिलना बहुत मुश्किल है। आपको ऐसे खिलाड़ी का नियमित रूप से समर्थन करना होगा ऐसे में आपको विपरीत परिस्थितियों में सार्थक परिणाम मिलेंगे। अब तक टूर्नामेंट में उसने अच्छा प्रदर्शन किया है। जब वह अच्छी गेंदबाजी करता है एक कप्तान के रूप में मुझे बहुत सुकून मिलता है। यदि वो 7 ओवर गेंदबाजी करे आपके लिए विकेट हासिल करे और अच्छी फील्डिंग करे। वो किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी और फील्डिंग कर सकता है। ऐसे में अंतिम समय में हम कोई बड़ा बदलाव करने की नहीं सोच रहे हैं।

ये हर खिलाड़ी पर व्यक्तिगत रूप से निर्भर करता है कि वह किस तरह मैच के लिए किसी खिलाड़ी के खिलाफ किस तरह तैयारी करता है। मैं किसी भी खिलाड़ी के वीडियो देखने में यकीन नहीं करता हूं। मेरा तैयारी का सबसे अच्छा तरीका अपनी क्षमता में यकीन करना है। मैं यह महसूस करता हूं कि यदि मैं तकनीकि रूप से सक्षम हूं तो मैं दुनिया के किसी भी गेंदबाज का सामना कर सकता हूं। इसे लेकर में कोई अतिरिक्त दबाव नहीं लेता हूं। मैं जो देखता हूं उन परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेता हूं। आप किसी खिलाड़ी के खिलाफ पहले खेले हैं या नहीं इससे किसी के प्रदर्शन की गारंटी नहीं हो सकती। यदि किसी टीम के खिलाफ आप खेल रहे हैं दो मैच में आपने अच्छे रन बनाए हैं तो भी आप तीसरे में सस्ते में आउट हो सकते हैं। यह उसपर निर्भर करता है आपको जो गेंद फेंकी गई है उस पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं इस बात की परवाह किए बगैर कि आप किसी खिलाड़ी के खिलाफ पहले खेले हैं या नहीं। आपको उसके खिलाफ अटैक करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए हम इसी मांइडसेट के साथ इस प्रतियोगिता में उतरे हैं और आगे भी हम ऐसा ही करना चाहते हैं।मैं टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच का कोई रिलवेंस यहां नहीं देखता हूं क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि कोई टीम किस तरह टूर्नामेंट की शुरुआत करती है। कुछ टीमें बड़े विश्वास के साथ शुरुआत करती हैं उसके बाद बिखर जाती हैं। कुछ टीमों को शानदार शुरुआत नहीं मिलती है लेकिन वो बेहद शानदार तरीके से वापसी करती हैं जैसा कि पाकिस्तान ने किया है। हर कोई इस बात से वाकिफ है कि जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी इस टीम में हैं वो अपने दिन किसी टीम को मात दे सकते हैं। ऐसी क्षमता उनकी टीम में हैं। हम इस बात से बेहद अच्छी तरह वाकिफ हैं। इसके साथ ही हम न तो उन्हें न तो ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे और न ही अपने प्रदर्शन पर घमंड कर रहे हैं। यहां अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखने और एक टीम के रूप में आप कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं इसका संतुलन बनाए रखना जरुरी है। मुझे यकीन है कि ये एक बेहतरीन मैच होने जा रहा है। दोनों टीमें फाइनल में जीत हासिल करना चाहती हैं। दोनों ने यहां तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत की है ऐसे में हर खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। दोनों टीमों के 22 खिलाड़ी ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर यह एक अच्छा मैच साबित होगा। इसलिए मैं इस मैच में और पहले मैच में कोई संबंघ नहीं देख रहा हूं।किसी विशेष स्थिति के लिए हम टीम में कोई बड़ा बदलाव नहीं करेंगे।दोनों टीमें खिताब जीतना चाहती हैं। मुझे यकीन है कि सभी खिलाड़ी एक जुट होकर टीम के लिए खेलेंगे और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे।विराट ने कल लंदन में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले हॉकी मैच के लिए टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी।मैं दूर की सोचता हूं और मुश्किल परिस्थितियों में खुद को रखकर टीम को उससे बाहर निकालने की कोशिश करता हूं।कल का मैच हमारे लिए दूसरे मैचों की तरह होगा, परिणाम कुछ भी हो हमें मैदान पर जाकर अपना खेल खेलना है।ऐसी स्थिति में आप जितना शांत रहेंगे आपको उतने ही बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी।