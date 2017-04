हाल ही में संपन्न हुए पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव की बारी है। खबर लिखे जाने तक कश्मीर में मतदान के दौरान पांच लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि झारखंड, एमपी, हिमाचल और असम में ईवीएम में खराबी मिलने की खबरें मिल रही है। मध्यप्रदेश में कांग्रेस ने गोली चलने का आरोप भी लगाया है।रविवार को देश के नौ राज्यों में एक लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव में वोट डाले जा रहे हैं। नतीजे 13 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे।

Been a politician for 20 years,never saw such a bad situation for elections & campaigning. Failure of State Govt,Centre and EC:Omar Abdullah

असम की धेमाजी सीट, हिमाचल प्रदेश की भोरंज, मध्य प्रदेश में भिंड जिले की अटेर और उमरिया जिले की बांधवगढ़ सीट, पश्चिम बंगाल की कांठी, दिल्ली की राजौरी गार्डन, राजस्थान की धौलपुर, कर्नाटक की नंजनगढ़ और झारखंड में पाकुड़ जिले की लिट्टीपाड़ा विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं।मध्य प्रदेश के भिंड में कथिततौर पर हुई बूथ कैप्चरिंग की घटना पर मुख्य चुनाव अधिकारी सलीना सिंह ने कहा है कि- सभी मतदान बूथ पर स्थिति नियंत्रण में है। बूथ कैप्चरिंग की कोई घटना नहीं हुई है।जम्मू-कश्मीर में हिंसक झड़प में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है।वोट डालने के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा- लोगों को आकर मतदान करने के लिए शांतिपूर्ण माहौल देने में सरकार विफल रही है। वहीं वोट डालने के बाद उमर अब्दुल्ला ने भी महबूबा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा- "20 साल से राजनीति में हूं लेकिन चुनाव व चुनाव प्रचार के लिए इससे बदतर हालात पहले कभी नहीं देखे। यह पूरी तरह राज्य व केंद्र सरकार सहित चुनाव आयोग की विफलता है।"कश्मीर उपचुनाव में हिंसा के बाद एक की मौत होने की खबर सामने आ रही है।बड़गाम (जम्मू और कश्मीर): दलवान पक्केपोरा और नसरुल्लापोरा के बाद अब चदूरा में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प की खबर सामने आई है। इस झड़प में 4 लोगों के घायल होने की खबर है।बडगाम के दलवान पाक्करपोरा में मतदान केंद्र के पास प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मी के बीच झड़प में एक की मौत हो गई है।मध्य प्रदेश के भिंड में कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे के काफिले पर हमला हुआ है। इस हमले में दो लोगों के घायल होने की भी खबर है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक हमलावरों ने बूथ पर कब्जा कर लिया। कांग्रेस प्रत्याशी ने इस हमले के पीछे भाजपा प्रत्याथी का हाथ होने का आरोप लगाया है।जम्मू-कश्मीरः बड़गांव के दलवान पाक्करपोरा क्षेत्र में मतदान केंद्र के पास प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प में दो लोग घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने मतदान केंद्रों पर पेट्रोल बम भी फेंका है।रजौरी गार्डन सीट पर उपचुनाव के लिए हो रही वोटिंग में कांग्रेस नेता अजय माकन ने वोट डाला।जम्मू-कश्मीरः गंदरबल लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है।हिमाचल प्रदेश: हमीरपुर जिला की भोरेंज विधानसभा सीट पर ईवीएम में गड़बड़ी के बाद देर से शुरू हुआ मतदानकर्नाटक: नंजांगुड विधानसभा सीट पर मतदान जारी।एक टीवी चैनल के मुताबिक मध्य प्रदेश के भिंड में कांग्रेस प्रत्याशी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 थाना प्रभारियों को हटा दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे का आरोप है कि ये पुलिसवाले लोगों को जबरदस्ती धमका रहे थे।श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव को देखते हुए इस सीट के तहत आने वाले तीन जिलों श्रीनगर, बडगाम व गांदरबल में इंटरनेट सेवाएं शनिवार को आधी रात से ठप कर दी गईं। यह एहतियाती कदम देश विरोधी ताकतों की ओर से अफवाहें फैलाने से रोकने के लिए उठाया गया है।सूत्रों के अनुसार चुनाव की पूर्व संध्या पर पाकिस्तान आधारित ग्रुप की ओर से अफवाहें और गलत सूचनाएं प्रसारित किए जाने की रिपोर्ट के बाद यह फैसला किया गया। चुनाव खत्म होने के बाद इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी। सूत्रों ने बताया कि इंटरनेट सेवाएं ठप होने से आयोग की वेब कास्टिंग पर भी असर पड़ सकता है।धायक आईडी धीमान के देहांत के बाद खाली हुई हमीरपुर की भोरंज विधानसभा सीट के लिए आज (रविवार) वोट डाले जा रहे हैं। सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा। 13 अप्रैल को मतगणना होगी। कांग्रेस से प्रमिला देवी और भाजपा से पूर्व शिक्षा मंत्री आईडी धीमान के पुत्र डॉ. अनिल धीमान चुनाव मैदान में हैं।कुसुम आजाद, पवन कुमार और डॉ. रमेश डोगरा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। शनिवार को सभी प्रत्याशियों ने घर-घर जाकर वोट मांगे। दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने अपने-अपने प्रत्याशी की जीत के लिए खूब पसीना बहाया। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की गृह पंचायत भोरंज में है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंद्र सुक्खू का यह गृह जिला है।भाजपा और कांग्रेस के लिए उपचुनाव प्रतिष्ठा की जंग बन चुका है। भोरंज उपचुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। उधर, जिला निर्वाचन अधिकारी मदन चौहान ने कहा कि भोरंज उपचुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने सभी से मतदान करने की अपील की है।