डेरा प्रमुख बाबा राम रहीम को साध्वी से रेप केस में दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला और उससे जुड़े इलाकों में डेरा समर्थकों का उपद्रव शुरू हो गया है। फैसले के बाद बेकाबू हुए समर्थकों ने पत्‍थरों और लाठी-डंडों से मीडिया और सुरक्षाबलों पर हमला कर दिया है। हिंसा में अब तक 10 लोगों के मौत की खबर है। वहीं 70 घ्‍ाायल हुए हैं। घ्‍ाायलाों को पंचकूला के सेक्‍टर-6 जनरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।

Police carried out Flag March in Haryana's Sirsa after #RamRahimSingh's conviction. pic.twitter.com/dZu7bbtW94 — ANI (@ANI) August 25, 2017

Hamare saath anyay hua hai, hum iski appeal karenge. Hamare saath wahi hua hai jo itihaas mein guruon ke saath hua: Dera Sacha Sauda Spox — ANI (@ANI) August 25, 2017

Punjab and Haryana High Court says properties of #RamRahimSingh should be attached to pay for the losses due to violence. — ANI (@ANI) August 25, 2017

Security at Delhi BJP HQ increased post violence at various places after #RamRahimSingh's conviction. — ANI (@ANI) August 25, 2017

#FLASH: 12 dead, at least 100 injured in violent protests in Panchkula #RamRahimVerdict pic.twitter.com/uMbiFTfvpZ — ANI (@ANI) August 25, 2017

Security tightened at railway stations in Delhi post rape conviction of Dera Chief #RamRahimSingh: Northern Railway Spox Neeraj Sharma — ANI (@ANI) August 25, 2017

I urge everyone to stay calm and maintain peace — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 25, 2017

Briefed Rajnath ji. Situation being monitoring extensively, strict action will be taken against those who try to disrupt peace: Haryana CM — ANI (@ANI) August 25, 2017

#RamRahimVerdict: At least 70 people injured in violent protests in Panchkula, admitted in Sector 6 General Hospital #Haryana — ANI (@ANI) August 25, 2017

#RamRahimVerdict: 10 injured in violent protests, shifted to a hospital in Sector 6 Panchkula #Haryana — ANI (@ANI) August 25, 2017

#RamRahimVerdict Three OB Vans set alight by protesters in Panchkula #Haryana — ANI (@ANI) August 25, 2017

Malout Railway Station & petrol pump set on fire by protesters in Punjab post #RamRahimVerdict, similar incidents also reported in Bathinda — ANI (@ANI) August 25, 2017

> हरियाणा के पंचकूला में हिंसा में मरने वालों की संख्या 25 तक पहुंच चुकी है। वहीं 200 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं।> हरियाणा के सिरसा में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया।> हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम इसकी अपील करेंगे। हमारे साथ वही हुआ है जो इतिहास में गुरुओं के साथ हुआ था: डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता> पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बाबा राम रहीम की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि उनकी संपत्ति को बेचकर नुकसान की भरपाई हो।> दिल्ली में कई जगहों पर हिंसा भड़कने के बाद बीजेपी हेडक्वॉटर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है।> हिंसा में 12 लोग मारे गए हैं वहीं 100 से ज्यादा लोगों घायल बताए जा रहे हैं।> दिल्ली के आनंद विहार में रीवा एक्सप्रेस के डिब्बों में आग लगा दी गई है।> दिल्ली में के मंगोलपुरी, आनंद विहार समेत सात जगहों पर भड़की हिंसा, डीटीसी की दो बसों में लगाई आग।> दिल्ली के रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।> दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।> हरियाणा के सीएम ने कहा कि उन्होंने गृहमंत्री राजनाथ सिंह को हालातों की जानकारी दी है और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।पंचकूला के रिहायशी इलाकों में घुसे राम रहीम समर्थकहरियाणा सरकार ने बुलाई कैबिनेट की आपात बैठकदो चैनलों की ओबी वैन को फूंक दिया गया है। पंजाब के दो स्टेशनों को आग के हवाले कर दिया गया है। समर्थकों के उपद्रव के बाद पुलिस और सुरक्षाबलों ने बवाल कर रहे समर्थकों पर आंसू गैस के गोले दागे हैं लेकिन उसका बहुत ज्यादा असर उपद्रवियों पर नहीं पड़ रहा है। बिगड़ते हालातों के बीच हरियाणा पंजाब के कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है।जानकारी के अनुसार जैसे ही अदालत नेसुनाया और इसकी खबर उनके समर्थकों तक पहुंची उन्होंने बवाल शुरू कर दिया। समर्थकों का पहला गुस्सा मीडिया पर फूटा और कोर्ट के बाहर मामले की कवरेज के लिए जमा न्यूज चैनलों के पत्रकारों और उनकी ओबी वैन पर हमला किया गया।समर्थकों ने मीडियाकर्मियों पर पथराव किया और दो चैनलों की ओबी वैन को आग के हवाले कर दिया गया। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी और सुरक्षाबल असहाय खड़े दिखाई दिए।