विश्व अपडेट्स: रूस का यूक्रेन के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों पर हमला, पाकिस्तान में भाग रहे तीन आतंकी मारे गए
यूक्रेन: रूस के भीषण हमले में आठ लोगों की मौत, 400 से ज्यादा ड्रोन और 110 मिसाइलें दागीं
रूस ने यूक्रेन पर रातभर भीषण हवाई हमला किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के अनुसार, हमले में कम से कम आठ नागरिकों की मौत हुई और दो दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। रूस ने 400 से ज्यादा ड्रोन और 110 से अधिक मिसाइलें दागीं। इनमें 27 बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल थीं। हमलों में रिहायशी इमारतों, अस्पतालों, गोदामों और तीन पुलों को नुकसान पहुंचा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसने यूक्रेन के मिसाइल और ड्रोन बनाने वाले ठिकानों को निशाना बनाया। इसके अलावा बिजली संयंत्रों और बिजली लाइनों पर भी हमले किए गए। यूक्रेन के उप ऊर्जा मंत्री आर्टेम नेक्रासोव के मुताबिक, हमलों के कारण देश के तीनों चालू परमाणु बिजली संयंत्रों को उत्पादन घटाना पड़ा। इसके बाद 11 क्षेत्रों में आपातकालीन बिजली कटौती करनी पड़ी। वहीं, रूस और यूक्रेन के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में चल रही शांति वार्ता को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। दोनों देश समझौते की शर्तों पर अब भी सहमत नहीं हैं।
डेनमार्क: अमेरिकी-यूक्रेनी नागरिक की हत्या की साजिश नाकाम, रूस के सैन्य अधिकारी को निकाला
डेनमार्क ने अपनी जमीन पर एक अमेरिकी-यूक्रेनी नागरिक की हत्या की साजिश नाकाम करने का दावा किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, इस साजिश के पीछे रूसी खुफिया एजेंसियों का हाथ होने का आरोप है। मामले में प्रतिबंधित डेनिश गैंग 'लॉयल टू फैमिलिया' के दो संदिग्ध सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना के बाद डेनमार्क ने रूस के रक्षा अताशे को देश से निकाल दिया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब रूस और यूरोपीय देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है।
पोलैंड: रूस की दो मिसाइलें और संदिग्ध ड्रोन गिरे, नाटो ने बताया गंभीर उल्लंघन
पोलैंड में शुक्रवार को रूस की दो मिसाइलें और एक संदिग्ध ड्रोन गिरने से यूरोप में तनाव बढ़ गया। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने इसे रूस की जानबूझकर की गई उकसावे वाली कार्रवाई बताया। यह घटना ऐसे समय हुई, जब पोलैंड में यूरोपीय देशों की सेनाएं सैन्य अभ्यास कर रही थीं। यह अभ्यास यूक्रेन में युद्ध खत्म होने के बाद संभावित शांति मिशन की तैयारी के लिए किया जा रहा है। नाटो प्रमुख मार्क रुटे ने पोलैंड के हवाई क्षेत्र में इस घटना को गंभीर उल्लंघन बताया। हालांकि, इस घटना में किसी के घायल होने या नुकसान की तत्काल जानकारी नहीं मिली। नाटो के अनुच्छेद-5 के तहत किसी एक सदस्य देश पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जा सकता है। हालांकि, इसे लागू करने का फैसला सभी सदस्य देशों की सहमति से होता है।
म्यांमार की सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों के नरसंहार के मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को अनुचित बताया है। अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया था कि वर्ष 2017 में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के दौरान नरसंहार हुआ था। म्यांमार सरकार की प्रवक्ता खाइन खाइन सो ने कहा कि 15 में से केवल नौ जजों ने इस फैसले का समर्थन किया, इसलिए इसे सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय नहीं कहा जा सकता। अदालत के अनुसार, सैन्य अभियान में करीब 10 हजार रोहिंग्या मारे गए थे। इस दौरान सामूहिक दुष्कर्म, हत्याओं और हजारों घरों को जलाने के आरोप भी लगे थे। फिलहाल करीब 12 लाख रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश में रह रहे हैं। रोहिंग्या संगठनों ने फैसले का स्वागत करते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इसे लागू कराने की मांग की है।
अमेरिका: केमिकल टैंक फटने से 11 मजदूरों की मौत, कंपनी पर 10 मिलियन डॉलर से ज्यादा जुर्माना
अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में एक पेपर मिल में केमिकल टैंक फटने से 11 मजदूरों की मौत के मामले में कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सरकारी जांच में पता चला कि निप्पॉन डायनावेव पैकेजिंग कंपनी ने सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया था। मई में हुए हादसे में 12 अन्य लोग घायल भी हुए थे। टैंक में 5 लाख गैलन से ज्यादा खतरनाक केमिकल भरा था। जांचकर्ताओं के अनुसार, कंपनी को पहले से पता था कि टैंक की दीवारें कमजोर हो चुकी हैं, लेकिन उसने न तो उनकी मरम्मत कराई और न ही उन्हें बदला। जांच में 13 अन्य टैंकों की जांच और मरम्मत में भी लापरवाही सामने आई। कंपनी पर 10 मिलियन डॉलर से अधिक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अधिकारियों ने मामले को आपराधिक कार्रवाई के लिए सरकारी वकीलों के पास भेजने की बात कही है।
मैकडॉनल्ड्स पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप
दुनिया की प्रमुख फास्ट फूड कंपनी मैकडॉनल्ड्स के ब्रिटेन स्थित रेस्तरां में कम उम्र की महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न और असुरक्षित माहौल को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। कंपनी की एक पूर्व कर्मचारी ने दावा किया है कि वहां कुछ वरिष्ठ कर्मचारी 16 और 17 साल की लड़कियों के 18 वर्ष का होने का इंतजार करते थे, ताकि उनके साथ यौन संबंध बना सकें। शिकायत करने पर प्रबंधक से मदद नहीं मिलने का आरोप भी लगाया गया है। बीबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के 450 वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों के भेदभाव संबंधी दावों पर सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। वेस्ट मिडलैंड्स स्थित मैकडॉनल्ड्स के एक रेस्तरां में 2023 में काम करने वाली होप (अब 22 वर्ष) ने बीबीसी को बताया कि वहां का माहौल बेहद यौनवादी और विषाक्त था।
महंगाई में अकेले घर खरीदना हुआ मुश्किल तो दो अनजान परिवारों ने मिलकर खरीदा मकान
अपना घर खरीदने का सपना पूरा करने के लिए लोग जिंदगी भर की कमाई लगा देते हैं, लेकिन कनाडा में दो परिवारों ने इसका एक अनोखा रास्ता निकाला। जब अकेले घर खरीदना उनकी आर्थिक क्षमता से बाहर हो गया तो उन्होंने किसी रिश्तेदार या दोस्त के बजाय दो अनजान परिवारों को साथ लेकर मकान खरीदने का फैसला किया। आज दोनों परिवार एक ही घर में रहते हैं और खर्च भी आधा-आधा बांटते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक वैंकूवर में रहने वाले एलिजाबेथ और टॉम विलकॉक्स अपने दो बच्चों के लिए ऐसा घर चाहते थे, जिसमें खुला आंगन हो और बच्चे खेल सकें। लेकिन करीब 10 लाख कनाडाई डॉलर के बजट में उन्हें अपनी जरूरत का घर मिलना मुश्किल था। लिहाजा एलिजाबेथ ने दूसरे परिवार के साथ मिलकर मकान खरीदने का विचार किया।
2.5 लाख डॉलर की डाउन पेमेंट और 3,900 डॉलर की किस्त: स्थानीय प्रॉपर्टी एजेंट के न्यूजलेटर में विज्ञापन देने के करीब दो साल बाद उनकी मुलाकात एश्ले पुलमैन और उनके परिवार से हुई। दोनों परिवारों ने 2023 में 18.5 लाख कनाडाई डॉलर में छह बेडरूम वाला मकान खरीदा। 2.5 लाख डॉलर की डाउन पेमेंट दोनों ने बराबर बांटी। अब वे हर महीने 3,900 डॉलर की किस्त, बिजली-पानी के बिल और मरम्मत जैसे खर्च भी आधे-आधे देते हैं। इस व्यवस्था से दोनों परिवारों को हजारों डॉलर की बचत हुई है।
कार्गो जहाज में फंसे 19 क्रू सदस्य एयरलिफ्ट किए गए
दक्षिण-पश्चिमी फ्रांस के लैंडेस क्षेत्र के तट पर माल्टा के झंडे वाला एक कार्गो जहाज फंस गया। इसके बाद, हेलिकॉप्टर की मदद से जहाज पर मौजूद 19 क्रू सदस्यों को सुरक्षित निकाला गया। अधिकारियों ने बताया, शुक्रवार तड़के तेज हवाओं के बीच जहाज को सुरक्षित रखने में मदद के लिए तीन क्रू सदस्य मीरो जी नामक जहाज पर ही रुक गए हैं। प्रशासन कार्गो जहाज को खींचकर निकालने की सोच रहा है। इस वजह से जहाज को सुरक्षित रखने में मदद के लिए तीन क्रू सदस्य जहाज पर ही रुके हैं। जहाज मालिक को एक औपचारिक नोटिस जारी किया गया है।
अमेरिका के फ्लोरिडा में एक प्लास्टिक सर्जन को वकील की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई है। आरोपी डॉक्टर तोमाश कोसोवस्की ने मार्च 2023 में वकील स्टीवन कोजी की उनके ही ऑफिस के बाथरूम में हत्या कर दी थी। इसके बाद शव को कूड़ेदान में फेंक दिया, जो बाद में कचरे के साथ लैंडफिल पहुंच गया। पुलिस को शव नहीं मिला, लेकिन ऑफिस के बाथरूम और डॉक्टर के घर के गैराज से खून और डीएनए के सबूत मिले। जांच में सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल रिकॉर्ड से भी आरोपी की गतिविधियों का पता चला। सितंबर में अदालत ने उसे दोषी करार दिया था। जज ने कहा कि हत्या की योजना पहले से बनाई गई थी और इसे बेहद सोच-समझकर अंजाम दिया गया। अदालत ने डॉक्टर की ओर से पेश की गई दलीलों को पर्याप्त नहीं माना और मौत की सजा सुनाई।