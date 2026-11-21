मैकडॉनल्ड्स पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप

दुनिया की प्रमुख फास्ट फूड कंपनी मैकडॉनल्ड्स के ब्रिटेन स्थित रेस्तरां में कम उम्र की महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न और असुरक्षित माहौल को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। कंपनी की एक पूर्व कर्मचारी ने दावा किया है कि वहां कुछ वरिष्ठ कर्मचारी 16 और 17 साल की लड़कियों के 18 वर्ष का होने का इंतजार करते थे, ताकि उनके साथ यौन संबंध बना सकें। शिकायत करने पर प्रबंधक से मदद नहीं मिलने का आरोप भी लगाया गया है। बीबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के 450 वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों के भेदभाव संबंधी दावों पर सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। वेस्ट मिडलैंड्स स्थित मैकडॉनल्ड्स के एक रेस्तरां में 2023 में काम करने वाली होप (अब 22 वर्ष) ने बीबीसी को बताया कि वहां का माहौल बेहद यौनवादी और विषाक्त था।



महंगाई में अकेले घर खरीदना हुआ मुश्किल तो दो अनजान परिवारों ने मिलकर खरीदा मकान

अपना घर खरीदने का सपना पूरा करने के लिए लोग जिंदगी भर की कमाई लगा देते हैं, लेकिन कनाडा में दो परिवारों ने इसका एक अनोखा रास्ता निकाला। जब अकेले घर खरीदना उनकी आर्थिक क्षमता से बाहर हो गया तो उन्होंने किसी रिश्तेदार या दोस्त के बजाय दो अनजान परिवारों को साथ लेकर मकान खरीदने का फैसला किया। आज दोनों परिवार एक ही घर में रहते हैं और खर्च भी आधा-आधा बांटते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक वैंकूवर में रहने वाले एलिजाबेथ और टॉम विलकॉक्स अपने दो बच्चों के लिए ऐसा घर चाहते थे, जिसमें खुला आंगन हो और बच्चे खेल सकें। लेकिन करीब 10 लाख कनाडाई डॉलर के बजट में उन्हें अपनी जरूरत का घर मिलना मुश्किल था। लिहाजा एलिजाबेथ ने दूसरे परिवार के साथ मिलकर मकान खरीदने का विचार किया।



2.5 लाख डॉलर की डाउन पेमेंट और 3,900 डॉलर की किस्त: स्थानीय प्रॉपर्टी एजेंट के न्यूजलेटर में विज्ञापन देने के करीब दो साल बाद उनकी मुलाकात एश्ले पुलमैन और उनके परिवार से हुई। दोनों परिवारों ने 2023 में 18.5 लाख कनाडाई डॉलर में छह बेडरूम वाला मकान खरीदा। 2.5 लाख डॉलर की डाउन पेमेंट दोनों ने बराबर बांटी। अब वे हर महीने 3,900 डॉलर की किस्त, बिजली-पानी के बिल और मरम्मत जैसे खर्च भी आधे-आधे देते हैं। इस व्यवस्था से दोनों परिवारों को हजारों डॉलर की बचत हुई है।



कार्गो जहाज में फंसे 19 क्रू सदस्य एयरलिफ्ट किए गए

दक्षिण-पश्चिमी फ्रांस के लैंडेस क्षेत्र के तट पर माल्टा के झंडे वाला एक कार्गो जहाज फंस गया। इसके बाद, हेलिकॉप्टर की मदद से जहाज पर मौजूद 19 क्रू सदस्यों को सुरक्षित निकाला गया। अधिकारियों ने बताया, शुक्रवार तड़के तेज हवाओं के बीच जहाज को सुरक्षित रखने में मदद के लिए तीन क्रू सदस्य मीरो जी नामक जहाज पर ही रुक गए हैं। प्रशासन कार्गो जहाज को खींचकर निकालने की सोच रहा है। इस वजह से जहाज को सुरक्षित रखने में मदद के लिए तीन क्रू सदस्य जहाज पर ही रुके हैं। जहाज मालिक को एक औपचारिक नोटिस जारी किया गया है।