सऊदी ने कतर से लगी जमीनी सीमा और हवाई क्षेत्र खोलने का लिया फैसला

{"_id":"5ff4f3f98ebc3e32d20ed5e3","slug":"saudi-arabia-decided-to-open-the-ground-border-and-airspace-with-qatar","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0938\u090a\u0926\u0940 \u0928\u0947 \u0915\u0924\u0930 \u0938\u0947 \u0932\u0917\u0940 \u091c\u092e\u0940\u0928\u0940 \u0938\u0940\u092e\u093e \u0914\u0930 \u0939\u0935\u093e\u0908 \u0915\u094d\u0937\u0947\u0924\u094d\u0930 \u0916\u094b\u0932\u0928\u0947 \u0915\u093e \u0932\u093f\u092f\u093e \u092b\u0948\u0938\u0932\u093e","category":{"title":"World","title_hn":"\u0926\u0941\u0928\u093f\u092f\u093e","slug":"world"}}

इस संकट के कारण अमेरिका के रक्षा सहयोगियों के बीच गहरे मतभेद हैं और अरब देशों का गठबंधन टूट गया है। कुवैत और अमेरिका इस संकट को खत्म करने के असफल प्रयास कर चुके हैं।



हालांकि, यह घोषणा ऐसे वक्त की गई है जब जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। घोषणा का समय विशेष क्योंकि माना जा रहा है कि सऊदी ट्रंप प्रशासन को एक अंतिम कूटनीतिक जीत दिलाना चाहता है। माना जा रहा है कि कि बाइडन का रुख सऊदी के प्रति सख्त हो सकता है।



लगा दिए थे प्रतिबंध...सऊदी, मिस्र, यूएई और बहरीन ने कतर पर इस्लामिक कट्टरपंथी समूहों को समर्थन देने का आरोप लगाते हुए प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसके चलते इस देश की एकमात्र जमीनी सीमा 2017 के मध्य से अधिकतर समय बंद ही रही है। इन देशों को कतर के ईरान के साथ अच्छे संबंधों पर भी आपत्ति है।



सऊदी पहुंचे कतर के अमीर, क्राउन प्रिंस ने लगाया गले

कूटनीतिक संकट खत्म करने की दिशा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी मंगलवार को सऊदी पहुंचे और यहां के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने गले लगाकर उनका अभिनंदन किया।



सऊदी के प्राचीन रेगिस्तान शहर अल उला से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। कतर के अमीर खाड़ी अरब देशों के नेताओं के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहां पहुंचे हैं, ताकि कतर और चार अरब देशों के बीच संबंधों में सुधार हो सके।







Saudi Arabia decided to open the ground border and airspace with Qatar