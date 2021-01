Signal app हुआ डाउन, दुनिया भर के यूजर्स ने बताईं अपनी दिक्कतें, सेवा बहाल करने में जुटी कंपनी

व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी आने के बाद से मैसेजिंग एप सिग्नल पर एक साथ लाखों की संख्या में यूजर जुड़े। वहीं शुक्रवार से सिग्नल एप को इस्तेमाल करने में दुनिया भर में यूजर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यूजर्स ने ट्वीट कर सिग्नल एप के डाउन होने की जानकारी दी। मैसेजिंग एप सिग्नल ने भी इस बात की पुष्टि की है।

Signal is experiencing technical difficulties. We are working hard to restore service as quickly as possible.