Love Affair: पाकिस्तान जाने अंजू ने बोले 8 झूठ...

सातवां झूठ: अंजू ने पाकिस्तान में जाने के लिए वीजा आवेदन करते हुए अंग्रेजी में कारण लिखा, 'Visit Visa To Come Pakistan For Marriage' यानी पाकिस्तान में शादी के लिए विजिट वीजा