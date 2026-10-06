Urdu Poetry: किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंज़िल

अमर उजाला काव्य डेस्क, नई दिल्ली
किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंज़िल
कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा
- अहमद फ़राज़
क़िस्मत तो देख टूटी है जा कर कहाँ कमंद
कुछ दूर अपने हाथ से जब बाम रह गया
- क़ाएम चाँदपुरी
ख़ुश-नसीबी में है यही इक ऐब
बद-नसीबों के घर नहीं आती
- रसा जालंधरी
तुम्हें पता है मिरे हाथ की लकीरों में
तुम्हारे नाम के सारे हुरूफ़ बनते हैं
- फ़रीहा नक़वी
क़ब्रों में नहीं हम को किताबों में उतारो
हम लोग मोहब्बत की कहानी में मरें हैं
- एजाज़ तवक्कल
कहानी लिखते हुए दास्ताँ सुनाते हुए
वो सो गया है मुझे ख़्वाब से जगाते हुए
- सलीम कौसर
Urdu Poetry: कौन सी बात है तुम में ऐसी