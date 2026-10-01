Urdu Poetry: नशे की झोंक में देखा नहीं कि दुनिया है

अमर उजाला काव्य डेस्क, नई दिल्ली
चले तो पाँव के नीचे कुचल गई कोई शय
नशे की झोंक में देखा नहीं कि दुनिया है
- शहाब जाफ़री
बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे
पर क्या करें जो काम न बे-दिल-लगी चले
- शेख़ इब्राहीम ज़ौक़
दुनिया ने किस का राह-ए-फ़ना में दिया है साथ
तुम भी चले चलो यूँही जब तक चली चले
- शेख़ इब्राहीम ज़ौक़
इक दर्द-ए-मोहब्बत है कि जाता नहीं वर्ना
जिस दर्द की ढूँढ़े कोई दुनिया में दवा है
- मुसहफ़ी ग़ुलाम हमदानी
आज भी बुरी क्या है कल भी ये बुरी क्या थी
इस का नाम दुनिया है ये बदलती रहती है
- एजाज़ सिद्दीक़ी
फ़िक्र-ए-दुनिया में सर खपाता हूँ
मैं कहाँ और ये वबाल कहाँ
- मिर्ज़ा ग़ालिब
Urdu Poetry: मसअला फूल का है फूल किधर जाएगा