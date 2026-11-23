अमर उजाला काव्य डेस्क, नई दिल्ली
दर्द ऐसा है कि जी चाहे है ज़िंदा रहिए
ज़िंदगी ऐसी कि मर जाने को जी चाहे है
- कलीम आजिज़
कुछ दर्द की शिद्दत है कुछ पास-ए-मोहब्बत है
हम आह तो करते हैं फ़रियाद नहीं करते
- फ़ना निज़ामी कानपुरी
ये धूप तो हर रुख़ से परेशान करेगी
क्यूँ ढूँड रहे हो किसी दीवार का साया
- अतहर नफ़ीस
सारा दिन तपते सूरज की गर्मी में जलते रहे
ठंडी ठंडी हवा फिर चली सो रहो सो रहो
- नासिर काज़मी
बस सुनाते हो फ़ैसला अपना
तुम कभी मशवरा नहीं करते
- शाहरुख़ अबीर
जब से छूटा है गुलिस्ताँ हम से
रोज़ सुनते हैं बहार आई है
- जलील मानिकपुरी
Urdu Poetry: जीत के नज़दीक आ कर हार जाया मत करो