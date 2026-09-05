Urdu Poetry: ये कैसे लोग हैं ये कौन सी 'अदावत है

अमर उजाला काव्य डेस्क, नई दिल्ली
ये कैसे लोग हैं ये कौन सी 'अदावत है
ज़रा सी बात में जो ख़ानदान तक जाएँ
- अन्नू रिज़वी
और क्या चाहती है गर्दिश-ए-अय्याम कि हम
अपना घर भूल गए उन की गली भूल गए
- जौन एलिया
भीड़ के ख़ौफ़ से फिर घर की तरफ़ लौट आया
घर से जब शहर में तन्हाई के डर से निकला
- अलीम मसरूर
सफ़र में ऐसे कई मरहले भी आते हैं
हर एक मोड़ पे कुछ लोग छूट जाते हैं
- आबिद अदीब
आए ठहरे और रवाना हो गए
ज़िंदगी क्या है, सफ़र की बात है
- हैदर अली जाफ़री
आरज़ू है कि तू यहाँ आए
और फिर उम्र भर न जाए कहीं
- नासिर काज़मी
Urdu Poetry: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो