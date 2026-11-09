Urdu Poetry: जिस दिन से चला हूँ मिरी मंज़िल पे नज़र है

अमर उजाला काव्य डेस्क, नई दिल्ली
जिस दिन से चला हूँ मिरी मंज़िल पे नज़र है
आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा
- बशीर बद्र
सब को पहुँचा के उन की मंज़िल पर
आप रस्ते में रह गया हूँ मैं
- अब्दुल हमीद अदम
चाँद है तेरा हम-सफ़र कोई नहीं है राहबर
आगे क़दम बढ़ा के रख दूर की रौशनी न देख
- शहाब सर्मदी
बैठे बैठे फेंक दिया है आतिश-दान में क्या क्या कुछ
मौसम इतना सर्द नहीं था जितनी आग जला ली है
- ज़ुल्फ़िक़ार आदिल
फूल इस वास्ते खिलता है कि तू देखे उसे
मौसम इस वास्ते अच्छा है कि तू सैर करे
- ओसामा ज़ुरैज़
जिस के आगे आगे बादल जिस के पीछे ख़ुशबू
हम सहरा वालों तक कोई वो मौसम ले आए
- राही मासूम रज़ा
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