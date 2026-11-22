अमर उजाला काव्य डेस्क, नई दिल्ली
आख़िरी लम्हात में क्या सोचने लगते हो तुम
जीत के नज़दीक आ कर हार जाया मत करो
- अबरार अहमद काशिफ़
हम वो महरूम-ए-तमन्ना कि भरी दुनिया में
अपने हिस्से की मोहब्बत भी नहीं कर पाए
- सरवर ख़ान सरवर
ख़त्म जब हो गईं तमन्नाएँ
हम नए हौसलों के साथ जिए
- शायर लखनवी
मैं ने दिन रात ख़ुदा से ये दुआ माँगी थी
कोई आहट न हो दर पर मिरे जब तू आए
- बशीर बद्र
अभी दिलों की तनाबों में सख़्तियाँ हैं बहुत
अभी हमारी दुआ में असर नहीं आया
- आफ़ताब हुसैन
दिल ये इंसान का हर चीज़ से भर जाता है
क़द्र खो देता है हर वक़्त मयस्सर होना
- सय्यद मोहम्मद वक़ी
Urdu Poetry: कि काम आए दुनिया में इंसाँ के इंसाँ