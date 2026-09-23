Urdu Poetry: हर जगह ढूँढ़ता फिरता है मुझे घर मेरा

अमर उजाला काव्य डेस्क, नई दिल्ली
किस से पूछूँ कि कहाँ गुम हूँ कई बरसों से
हर जगह ढूँढ़ता फिरता है मुझे घर मेरा
- निदा फ़ाज़ली
उन दिनों घर से अजब रिश्ता था
सारे दरवाज़े गले लगते थे
- मोहम्मद अल्वी
एक मुद्दत से अपने घर में हैं
फिर भी लगता है हम सफ़र में हैं
- सय्यद रियाज़ रहीम
भीड़ तन्हाइयों का मेला है
आदमी आदमी अकेला है
- सबा अकबराबादी
अब हवाएँ ही करेंगी रौशनी का फ़ैसला
जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा
- महशर बदायूंनी
हार हो जाती है जब मान लिया जाता है
जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है
- शकील आज़मी
Urdu Poetry: कश्तियाँ सब की किनारे पे पहुँच जाती हैं