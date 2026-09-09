Urdu Poetry: दिल ये इंसान का हर चीज़ से भर जाता है

अमर उजाला काव्य डेस्क, नई दिल्ली
दिल ये इंसान का हर चीज़ से भर जाता है
क़द्र खो देता है हर वक़्त मयस्सर होना
- सय्यद मोहम्मद वक़ी
झूटे वादों पर थी अपनी ज़िंदगी
अब तो वो भी आसरा जाता रहा
- मिर्ज़ा मोहम्मद हादी अज़ीज़ लखनवी
इक तवज्जोह से उस की इस दिल में
मुद्दतों रौशनी सी रहती है
- अबू शब्बर
किया दर्द-ओ-ग़म ने मुझे ना-उमीद
कि मजनूँ को ये ही थीं बीमारियाँ
- मीर तक़ी मीर
धुँद ने छीन ली थी बीनाई
और हम थे दिए जलाते रहे
- दीपेश शर्मा सौभरि
मैं ने देखा है बहारों में चमन को जलते
है कोई ख़्वाब की ताबीर बताने वाला
- अहमद फ़राज़
Urdu Poetry: अब किसी तरह दिल नहीं लगता