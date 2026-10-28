करवा चौथ पर लगाएं ये खूबसूरत अरेबिक मेहंदी डिजाइन, तारीफ करते नहीं थकेंगे लोग इस साल करवा चौथ 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार को मनाया जाएगा, इस दिन महिलाएं सजने-संवरने के साथ हाथों पर मेहंदी लगाना भी पसंद करती हैं कई लोग भरे हाथों वाली मेहंदी लगवाना पसंद करते हैं, तो किसी को अरेबिक मेहंदी अच्छी लगती है अगर आप कम समय में सुंदर मेहंदी लगवाना चाहती हैं, तो अरेबिक डिजाइन एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप सिंपल और एलिगेंट लुक चाहती हैं, तो फ्लोरल पैटर्न के साथ मोर वाली मेहंदी आपके लिए परफेक्ट होगी करवा चौथ के मौके पर बारीक अरेबिक मेहंदी डिजाइन भी ट्रेंड में हैं, जिसे लगाकर हर किसी की निगाहें आपकी मेहंदी पर ठहर जाएंगी करवा चौथ के मौके पर इस तरह का अरेबिक मेहंदी डिजाइन आपके हाथों की खूबसूरती बढ़ा देगा इस तरह के अरेबिक मेहंदी डिजाइन करवा चौथ के मौके पर महिलाओं की पसंदीदा डिजाइनों में से एक हैं करवा चौथ अरेबिक मेहंदी डिजाइन