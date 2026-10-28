करवा चौथ पर लगाएं ये खूबसूरत अरेबिक मेहंदी डिजाइन, तारीफ करते नहीं थकेंगे लोग

अमर उजाला

Wed, 28 October 2026

Image Credit : Adobe Stock
इस साल करवा चौथ 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार को मनाया जाएगा, इस दिन महिलाएं सजने-संवरने के साथ हाथों पर मेहंदी लगाना भी पसंद करती हैं
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कई लोग भरे हाथों वाली मेहंदी लगवाना पसंद करते हैं, तो किसी को अरेबिक मेहंदी अच्छी लगती है
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अगर आप कम समय में सुंदर मेहंदी लगवाना चाहती हैं, तो अरेबिक डिजाइन एक अच्छा ऑप्शन है
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अगर आप सिंपल और एलिगेंट लुक चाहती हैं, तो फ्लोरल पैटर्न के साथ मोर वाली मेहंदी आपके लिए परफेक्ट होगी
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करवा चौथ के मौके पर बारीक अरेबिक मेहंदी डिजाइन भी ट्रेंड में हैं, जिसे लगाकर हर किसी की निगाहें आपकी मेहंदी पर ठहर जाएंगी 
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करवा चौथ के मौके पर इस तरह का अरेबिक मेहंदी डिजाइन आपके हाथों की खूबसूरती बढ़ा देगा
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इस तरह के अरेबिक मेहंदी डिजाइन करवा चौथ के मौके पर महिलाओं की पसंदीदा डिजाइनों में से एक हैं
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पैरों में बनाएं मेहंदी के ये लेटेस्ट डिजाइन, जो हर किसी का ध्यान खींच लेंगे
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