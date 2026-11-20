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Tehri:On the occasion of the Igas festival, Cabinet Minister Dhan Singh performed a grand 'aarti' of Mother Ganga; the riverbank resonated with the chanting of Vedic mantras
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इगास पर्व पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह ने की मां गंगा की भव्य आरती, वैदिक मंत्रोच्चारण से गूंजा घाट
उत्तराखंड के लोकपर्व इगास के पावन अवसर पर संगम नगरी देवप्रयाग में भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने विधि-विधान के साथ मां गंगा की पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की।
इस दौरान केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के श्री रघुनाथ कीर्ति संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं द्वारा किए गए सामूहिक वैदिक मंत्रोच्चारण और शंखनाद से पूरा गंगा तट भक्तिमय और गुंजायमान हो उठा। संध्या बेला में दीपों की रोशनी से नहाया संगम तट बेहद अलौकिक नजर आ रहा था।
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