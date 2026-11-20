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वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी की ऐतिहासिक कर्मस्थली ग्राम सभा मलेथा में ग्रामवासियों के सामूहिक सहयोग से लोकपर्व 'इगास बग्वाल' (बूढ़ी दीपावली) बड़े ही हर्षोल्लास और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मनाया गया। नगेला चौक स्थित पंचायत भवन प्रांगण में आयोजित इस मुख्य समारोह में पूरे गांव ने एकजुट होकर भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत वीर माधो सिंह भंडारी के अदम्य साहस और मलेथा की गूल के निर्माण में दिए गए उनके ऐतिहासिक बलिदान को नमन करते हुए की गई। इस दौरान मातृशक्ति और ग्रामीणों द्वारा सामूहिक रूप से भजन-कीर्तन किए गए, ढोल-दमाऊं की थाप पर पारंपरिक लोक नृत्य हुआ और रात के समय 'भैलो' खेलकर अपनी समृद्ध लोक संस्कृति और वीरता की विरासत को याद किया गया। ग्राम प्रधान रश्मि रावत ने कहा कि इगास बग्वाल हमारी एकता और लोक संस्कृति का प्रतीक है, जिसे पूरी ग्राम सभा ने एक परिवार की तरह भजन-कीर्तन और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया है। वहीं स्थानीय ग्रामीण एवं सामाजिक कार्यकर्ता अचल नेगी ने इगास बग्वाल के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह पर्व वीर माधो सिंह भंडारी और वीर भड़ लोदी रिखोला नेगी की तिब्बत (दापा घाट) युद्ध में ऐतिहासिक विजय की याद में मनाया जाता है। दीपावली के समय युद्ध लंबा खिंचने के कारण गढ़वाल में उत्सव नहीं मनाया गया था, लेकिन ठीक 11 दिन बाद (कार्तिक शुक्ल एकादशी को) जब गढ़वाली सेना युद्ध जीतकर सकुशल वापस लौटी, तब पूरे गढ़वाल में दीये जलाकर और भैलो खेलकर खुशियां मनाई गईं। तभी से यह पर्व हमारी शौर्य गाथा के रूप में मनाया जाता है।

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