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घनसाली। भिलंगना ब्लॉक के श्रीकोट गांव बासर में आयोजित सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम सरकारी औपचारिकता तक सिमटकर रह गया। ग्राम प्रधान यशोदा देवी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में 18 विभागों को शामिल होना था, लेकिन मौके पर महज तीन विभागों के अधिकारी और प्रतिनिधि ही पहुंचे। विभागीय अधिकारियों की इस बेरुखी के चलते ग्रामीणों में भी कार्यक्रम को लेकर खास उत्साह नजर नहीं आया। कार्यक्रम में जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ. सुभाष चंद्रा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था। इस दौरान ग्रामीणों ने नैक्वाड़ा तक सड़क निर्माण की मांग प्रमुखता से उठाई। ग्रामीणों का कहना था कि क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन जब संबंधित विभागों के अधिकारी ही मौजूद नहीं रहेंगे तो समस्याओं का समाधान कैसे होगा। 18 विभागों में से केवल तीन विभागों की उपस्थिति ने कार्यक्रम की उपयोगिता पर सवाल खड़े कर दिए। कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग से जीतमणि भट्ट, ग्राम्य विकास विभाग से सुरेश आर्य सहित ग्रामीण मधु देवी, चतर सिंह, भरत सिंह, बर्फ सिंह, नेहा, बलमा देवी, कलमा देवी आदि मौजूद रहे।

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