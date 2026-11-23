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होमगार्ड की तर्ज पर मूल वेतन और महंगाई भत्ता देने सहित 365 दिन रोजगार की मांग
दो सूत्रीय मांगों को लेकर जनपद के पीआरडी जवान 23 नवंबर से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करेंगे। पीआरडी हित संगठन ने सोमवार से कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया है। संगठन के जिलाध्यक्ष भरत बैरवाण, जिला उपाध्यक्ष प्रेम भेतवाल और कोषाध्यक्ष सुनील बैरवाण ने बताया कि जवान लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर शासन-प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनकी मांग है कि होमगार्ड की तर्ज पर मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता दिया जाए। साथ ही वर्षभर 365 दिन रोजगार उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने बताया कि सभी विभाग अपनी वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें इसके लिए प्रांतीय रक्षक दल संगठन की ओर से जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और संबंधित विभागीय अधिकारियों को कार्य बहिष्कार के निर्णय की सूचना दे दी गई है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं की जाती कार्य बहिष्कार जारी रहेगा।
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