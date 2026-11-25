{"_id":"6b0682d7bb12d3ada704df4b","slug":"video-youth-subjected-to-brutality-on-suspicion-of-theft-tied-to-pole-and-beaten-police-take-action-in-varanasi-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"चोरी के शक में युवक के साथ बर्बरता, खंभे से बांधकर पीटा; पुलिस ने लिया एक्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के करारी गांव में युवक के साथ अमानवीय हरकत किए जाने का मामला सामने आया है। चोरी के शक में युवक को पकड़कर मनबढ़ों ने खंभे से बांध दिया। उसके कपड़े फाड़े। चेहरे पर चूना और कालिख पोतकर उसकी जमकर पिटाई की। घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में भी वायरल किया। दो दिन पुरानी इस घटना का वीडियो आने के बाद पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ गाली-गलौज, मारपीट सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। मंगलवार को पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट के लिए चालान कर दिया गया। एक बाल अपचारी को भी हिरासत में लिया गया।

... और पढ़ें