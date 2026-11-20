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महिला आयोग की सदस्य गीता विश्वकर्मा ने सर्किट हाउस में महिलाओं की शिकायतें सुनीं। इस दौरान कई पीड़ित महिलाएं अपनी समस्याएं लेकर पहुंचीं। उन्होंने अपनी आपबीती गीता विश्वकर्मा को बताई। अधिकतर मामलों में यह सामने आया कि पीड़ितों ने पहले थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, पुलिस ने इन शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं की। इससे महिलाओं को न्याय मिलने में कठिनाई हो रही है। गीता विश्वकर्मा ने इन मुद्दों पर ध्यान दिया।

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