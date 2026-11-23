{"_id":"6b04115de9438b54b6064215","slug":"video-water-police-on-alert-in-kashi-to-ensure-safety-of-15-million-devotees-traffic-diverted-on-ganga-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"काशी में 15 लाख श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जल पुलिस अलर्ट, गंगा में डायवर्जन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

देव दीपावली पर काशी में 15 लाख श्रद्धालुओं के आगमन का अनुमान है। ऐसे में जल पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं गंगा में डायवर्जन जारी किया गया है। साथ ही गंगा की लहरों पर अस्थायी पुलिस थाना बनाया गया है। देव दीपावली में 15 लाख श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जल पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं अधिकारियों ने घाटों का निरीक्षण कर जरूरी निर्देश दिए।

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