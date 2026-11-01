वाराणसी: पुलिस के सामने गोलगड्डा तिराहे पर चले लात-घूंसे, मारपीट का वीडियो वायरल

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आदमपुर थाना क्षेत्र के गोलगड्डा तिराहे पर शनिवार देर रात शराब खरीदने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस के सामने ही दोनों पक्षों में मारपीट हुई। घटना का 1 मिनट 25 सेकेंड का वीडियो वायरल है। स्थानीय लोगों ने अवैध शराब और गांजे की बिक्री का आरोप लगाया है।

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