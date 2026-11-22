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काशी के मणिकर्णिका घाट पर रविवार को युवा पीढ़ी (Gen Z) ने गंगा स्वच्छता अभियान में भागीदारी की। गंगा सेवक राजेश शुक्ला के साथ युवाओं ने गंगा तट की सफाई में हाथ बंटाया और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। इस दौरान युवाओं ने हाथों में जागरूकता संदेश लिखी तख्तियां लेकर लोगों से गंगा घाटों को स्वच्छ रखने की अपील की। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक और नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं का उत्साह और बच्चों की भागीदारी एक ही संदेश देते हैं कि गंगा हमारी विरासत है और इसकी स्वच्छता हर पीढ़ी की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के अभियानों के माध्यम से स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों और युवाओं को घाटों की सफाई, पौधरोपण और जागरूकता रैलियों से जोड़ा जा रहा है। इससे नई पीढ़ी में नदियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ रही है।

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