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मणिपुर के छोटे से गांव से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने तक का सफर आसान नहीं था। इस दौरान कई चुनौतियां आईं, लेकिन कभी हार नहीं मानी। असफलताओं से सीखते हुए आगे बढ़ती रही। गिरेंगे तो उठेंगे भी, बस खेल और अपने लक्ष्य को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यह कहना है अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलक और ओलंपियन साइखोम मीराबाई चानू का। वह रविवार को चंदौली पहुंचीं। सोमवार को कुरहना स्थित प्रयाग इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित राज्यस्तरीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता का उद्घाटन करने आईं मीराबाई ने अमर उजाला से बातचीत में अपने संघर्ष, खेल के प्रति लगाव और भविष्य की योजनाओं को साझा किया। मीराबाई चानू ने कहा कि उनके लिए यह गौरव की बात है कि उन्होंने केवल मणिपुर ही नहीं, बल्कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व किया। वह मणिपुर के एक छोटे से गांव से आती हैं। बचपन से ही सपना था कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर देश का नाम रोशन करें। हालांकि, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि किसी भी खिलाड़ी के लिए लक्ष्य हासिल करने का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन मेहनत और निरंतर प्रयास से मुश्किलों को पार किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि शुरुआत में उनकी पहली पसंद तीरंदाजी थी, लेकिन बाद में किस्मत उन्हें भारोत्तोलन की ओर ले आई। इस सफर में उनकी मां का सबसे बड़ा योगदान रहा। मां ने हर कदम पर उनका हौसला बढ़ाया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वहीं, उनके गुरु ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुरु उन्हें केवल खिलाड़ी नहीं, बल्कि बेटी की तरह मानते थे। उनके मार्गदर्शन और परिवार के सहयोग ने उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दी। ओलंपिक में रजत पदक जीतने के बाद उनकी पहचान देशभर में बढ़ी। मीराबाई ने कहा कि इसके बाद जहां भी जाती हैं, वहां छोटे-छोटे खिलाड़ियों से बातचीत कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। उनका प्रयास रहता है कि बच्चों में खेल के प्रति रुचि बढ़े और वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें। उन्होंने कहा कि किसी भी खिलाड़ी को शुरुआती असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। खेल में हार और जीत लगी रहती है। महत्वपूर्ण यह है कि खिलाड़ी अपनी कमियों को पहचाने और लगातार बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करे।

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