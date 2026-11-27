{"_id":"6b09694817bc79bc7d01eec6","slug":"video-accused-of-misdeeds-girl-in-shravasti-after-luring-her-with-kurkure-arrested-following-encounter-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"श्रावस्ती में कुरकुरे का लालच देकर बालिका से दुष्कर्म का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

यूपी के श्रावस्ती में गिलौला क्षेत्र निवासी आठ वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी शाहिद अली की बृहस्पतिवार की रात पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में दाहिने पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया और उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से एक 315 बोर का तमंचा व कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के माध्यम से जेल भेज दिया है। मुठभेड़ की जानकारी देते हुए एसपी राहुल भाटी ने बताया कि कोतवाली भिनगा के सिसवा गांव निवासी शाहिद अली ने गिलौला क्षेत्र निवासी नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। घटना के बाद गिलौला थाने में पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस की तीन टीमें आरोपी की तलाश कर रही थी। बृहस्पतिवार की रात आरोपी की तलाश में गिलौला थाना प्रभारी राजेश कुमार गुप्ता व एसओजी प्रभारी राणा विशाल प्रताप सिंह टीम के साथ संयुक्त गश्त कर रहे थे। इस दौरान सिसवारा-गिलौला बाईपास तिराहे के पास एक संदिग्ध बाइक सवार आता दिखा। संदिग्ध को जब रुकने के लिए कहा गया तो उसने पुलिस पर फायर झोंक दिया। आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में संदिग्ध के दाहिने पैर में गोली लगी और घायल हो गया। आरोपी को इलाज के लिए सीएचसी गिलौला ले जाया गया। पूछताछ में उसकी पहचान दुष्कर्म के आरोपी शाहिद अली के रूप में हुई। दुष्कर्म के आरोपी शाहिद अली के खिलाफ पूर्व से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी के खिलाफ 2020 में कोतवाली भिनगा में आर्म्स एक्ट की पहली प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद वर्ष 2023 में कोतवाली भिनगा में ही चोरी की संपत्ति छिपाने सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोपी के खिलाफ सोनवा, गिलौला थानों में मिलाकर अब तक कुल 10 प्राथमिकी दर्ज हैं। एसपी ने बताया कि आरोपी के पास से एक 315 बोर का तमंचा, एक कारतूस, दो खोखा और एक चोरी की बाइक बरामद हुई है।

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