{"_id":"6af9e80a07c5a71b450c170a","slug":"video-resentment-did-not-stop-even-after-the-recovery-of-the-girl-demand-in-the-mahapanchayat-to-send-the-accused-to-jail-case-of-kidnapping-of-the-girl-police-had-registered-an-fir-against-five-2026-11-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"कैराना: युवती की बरामदगी के बाद भी नहीं थमी नाराजगी, महापंचायत में आरोपियों को जेल भेजने की मांग, युवती के अपहरण का मामला, पुलिस ने पांच के खिलाफ दर्ज की थी प्राथमिकी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कैराना। ऊंचा गांव के शिव मंदिर में रविवार को युवती के अपहरण और कथित धर्मांतरण के मामले को लेकर हिंदू महापंचायत हुई। इसमें हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों और ग्रामीणों ने युवती को परिजनों को सौंपने तथा आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग उठाई। चार नवंबर को ऊंचा गांव निवासी युवती को हरियाणा के यमुनानगर निवासी आसिफ बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आसिफ समेत पांच लोगों के खिलाफ अपहरण और धर्मांतरण के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। शनिवार रात पुलिस ने युवती को यमुनानगर से बरामद कर लिया। इसके बावजूद रविवार को शिव मंदिर में महापंचायत आयोजित की गई। महापंचायत में महाराज डॉ. गौतम नाथ योगी ने कहा कि हिंदू समाज की बेटी को इस तरह ले जाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने युवती को तुरंत परिजनों को सौंपने और आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की। रोहित प्रधान ने कहा कि पुलिस युवती को तत्काल परिजनों के सुपुर्द करे और मतांतरण के आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजे। नितिन चौधरी ने भी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और युवती को परिवार के सुपुर्द करने की मांग उठाई। पूर्व प्रधान रविंद्र चौहान ने पंचायत में मौजूद लोगों से विचार-विमर्श के बाद 10 लोगों की कमेटी गठित की। यह कमेटी युवती को परिजनों को सौंपने और आगे की कार्रवाई के संबंध में पुलिस-प्रशासन से बातचीत करेगी। पंचायत में सीओ हेमंत कुमार और कोतवाली प्रभारी सतीश कुमार भी पहुंचे। सीओ हेमंत कुमार ने बताया कि युवती को बरामद कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। युवती के बयान और मेडिकल की प्रक्रिया कराई जा रही है। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पंचायत में पहल सिंह सैनी, विशाल सैनी, अंकित चौहान, संदीप गुर्जर, दक्ष चौधरी, गौरव चौहान आदि मौजूद रहे।

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