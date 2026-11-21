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शाहजहांपुर में अधिवक्ता के भाई की हत्या के ढाई माह बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज वकीलों ने शनिवार को कचहरी मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। अधिवक्ता सड़क पर कुर्सियां डालकर बैठ गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। जाम खुलवाने के लिए सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी पहुंचे, लेकिन अधिवक्ता अपनी मांग पर अड़े रहे। दो घंटे तक नारेबाजी के बाद अधिवक्ताओं ने जाम खोल दिया।

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