{"_id":"6b0c2bd8b1a4bae70b0dfedf","slug":"video-pickup-truck-loaded-with-animals-overturns-three-people-including-the-driver-and-the-owner-of-the-animals-injured-two-buffaloes-also-hurt-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"पशुओं से भरी पिकअप पलटी, चालक व पशु स्वामी समेत तीन घायल, दो भैंस भी जख्मी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जुनावई। पशुओं को लेकर साप्ताहिक बाजार आ रही पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर थाना क्षेत्र के पतरिया मार्ग पर ढड़वारा गांव के सामने पलट गई। हादसे में दो भैंस घायल हो गईं, जबकि चालक और पशु स्वामी समेत तीन लोग चोटिल हो गए। घायलों ने निजी चिकित्सक के यहां उपचार कराया। जनपद बदायूं के उघैती थाना क्षेत्र के कोठे गांव निवासी प्रेमचंद्र शर्मा पिकअप वाहन में पशुओं को भरकर बिक्री के लिए साप्ताहिक बाजार जुनावई कस्बे में आ रहे थे। जैसे ही वाहन जुनावई थाना क्षेत्र में लाबर पुल पार करने के बाद ढड़वारा गांव के सामने पहुंचा, तभी अचानक अनियंत्रित होकर पशुओं से भरा वाहप सड़क किनारे पलट गया। हादसे में वाहन में लदी दो भैंस घायल हो गईं। वहीं, जरीफनगर थाना क्षेत्र के चनपुरा गांव निवासी पिकअप चालक कल्याण सिंह और पशु स्वामी प्रेमचंद्र शर्मा और उसका बेटा जितेंद्र भी चोटिल हो गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। दोनों घायलों ने निजी चिकित्सक के यहां उपचार कराया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घटना की जानकारी जुटाई। थाना प्रभारी धीरज सिंह ने बताया कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। घायलों ने निजी चिकित्सक के यहां उपचार कराया है।

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