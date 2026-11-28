{"_id":"6b0a8ffccfd5a3b4b0058373","slug":"video-khushboo-shahista-meenakshi-and-chanchal-emerged-victorious-in-the-sports-competition-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"खेलकूद स्पर्धा में खुशबू, शाहिस्ता, मीनाक्षी व चंचल ने मारी बाजी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भुलाबई में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कक्षा 9 व 10 के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्ण प्रतिभाग कर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विभिन्न खेल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए खुशबू, शाहिस्ता, मीनाक्षी व चंचल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता के तहत कबड्डी, खो-खो, 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़ और शतरंज के मुकाबले कराए गए। कबड्डी में कक्षा 10 की छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन कर अपनी टीम को विजयी बनाया। वहीं खो-खो प्रतियोगिता में शाहिस्ता की टीम, 100 मीटर दौड़ में खुश्बू और 200 मीटर दौड़ में मीनाक्षी ने बाजी मारी। शतरंज में चंचल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता के समापन पर विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान सोनवती, काजल, ज्योति, सतनेश, रेनू, कामिनी, गुड़िया, अर्शिफा आदि प्रतियोगियों के अलावा विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा।

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