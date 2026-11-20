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प्रतापगढ़ के कुंडा में जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक राजा भैया की ओर से आयोजित श्रीराम कथा में इन दिनों अलग-अलग नजारे देखने को मिल रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कथा सुना रहे हैं। इस बीच कथा में पहुंचे एक खास मेहमान ने अपने अनोखे अंदाज से लोगों का ध्यान खींच लिया। ये हैं बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले प्रेम सिंह, जिन्हें 'गोल्डनमैन ऑफ बिहार' के नाम से जाना जाता है। प्रेम सिंह सवा छह किलो से अधिक सोने के आभूषण पहनकर कुंडा पहुंचे। उनके गले में मोटी-मोटी सोने की चेन, हाथों में भारी कड़े और उंगलियों में कई अंगूठियां नजर आईं। सिर से पांव तक सोने के गहनों से सजे प्रेम सिंह को देखने के लिए लोग उत्सुक दिखे।

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