{"_id":"6b000c4f82e5d08ff40cd140","slug":"video-golden-man-of-bihar-attends-ramkatha-draws-attention-by-wearing-over-625-kilograms-of-gold-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"रामकथा में पहुंचे 'गोल्डनमैन ऑफ बिहार', सवा छह किलो से ज्यादा सोना पहनकर खींचा ध्यान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
रामकथा में पहुंचे 'गोल्डनमैन ऑफ बिहार', सवा छह किलो से ज्यादा सोना पहनकर खींचा ध्यान
प्रतापगढ़ के कुंडा में जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक राजा भैया की ओर से आयोजित श्रीराम कथा में इन दिनों अलग-अलग नजारे देखने को मिल रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कथा सुना रहे हैं। इस बीच कथा में पहुंचे एक खास मेहमान ने अपने अनोखे अंदाज से लोगों का ध्यान खींच लिया।
ये हैं बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले प्रेम सिंह, जिन्हें 'गोल्डनमैन ऑफ बिहार' के नाम से जाना जाता है। प्रेम सिंह सवा छह किलो से अधिक सोने के आभूषण पहनकर कुंडा पहुंचे। उनके गले में मोटी-मोटी सोने की चेन, हाथों में भारी कड़े और उंगलियों में कई अंगूठियां नजर आईं। सिर से पांव तक सोने के गहनों से सजे प्रेम सिंह को देखने के लिए लोग उत्सुक दिखे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।