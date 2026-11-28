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मुरादाबाद खादी महोत्सव-2026 का आयोजन 26 नवंबर से पांच दिसंबर तक किया जा रहा है। महोत्सव में 10 राज्यों के उत्पादों के लिए 130 स्टॉल लगाए गए हैं। आयोजकों ने इस बार पांच करोड़ रुपये के कारोबार का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वर्ष से 40 फीसदी अधिक बिक्री का लक्ष्य है। विभिन्न उत्पादों पर 10 से 40 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। महोत्सव में स्वयं सहायता समूहों के 20 समूहों को भी अपने उत्पाद बेचने का अवसर मिला है।

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