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वोटर लिस्ट में नाम संशोधन के लिए महाराजा अग्रसेन कॉलेज पहुंचे लोग

Vimal Sharma

Updated Mon, 23 Nov 2026 06:58 PM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 06:58 PM IST







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महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में मतदाता सूची में नाम संशोधन कराने के लिए लोग पहुंचे। यहां बीएलओ ने लोगों के नाम और अन्य विवरणों की जांच कर संशोधन की प्रक्रिया पूरी की। लोगों ने मतदाता सूची की त्रुटियां ठीक कराने के लिए आवेदन किया। ... और पढ़ें

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