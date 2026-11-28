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परीक्षा परिणाम और मार्कशीट में गड़बड़ियों से परेशान हिंदू कॉलेज के बीकॉम ऑनर्स और बीबीए के छात्र-छात्राएं शुक्रवार को गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय कैंप कार्यालय पहुंचे। समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्र-छात्राएं कुलपति से मिलकर अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। इस दौरान उन्होंने परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन सौंपकर मार्कशीट की त्रुटियां दूर करने और परीक्षा परिणाम की गड़बड़ियों का समाधान कराने की मांग की।

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