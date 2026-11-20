{"_id":"6b003fce1b5faffa9e06f2b0","slug":"video-congress-members-paid-tribute-on-the-birth-anniversary-of-indira-gandhi-2026-11-20-1795178446","type":"video","status":"publish","title_hn":"इंदिरा गांधी की जयंती पर कांग्रेसियों ने अर्पित किए श्रद्धासुमन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
इंदिरा गांधी की जयंती पर कांग्रेसियों ने अर्पित किए श्रद्धासुमन
जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई।कोठीवाल नगर स्थित कैंप कार्यालय में कांग्रेस नेताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। साथ ही देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का संकल्प लिया। जिलाध्यक्ष विनोद गुम्बर ने इंदिरा गांधी को आयरन लेडी बताते हुए कहा कि सिक्किम का भारत में विलय और पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण उनकी मजबूत इच्छाशक्ति, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्भीकता और दूरदर्शी सोच का परिचायक है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके योगदान को याद किया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।