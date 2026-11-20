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जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई।कोठीवाल नगर स्थित कैंप कार्यालय में कांग्रेस नेताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। साथ ही देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का संकल्प लिया। जिलाध्यक्ष विनोद गुम्बर ने इंदिरा गांधी को आयरन लेडी बताते हुए कहा कि सिक्किम का भारत में विलय और पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण उनकी मजबूत इच्छाशक्ति, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्भीकता और दूरदर्शी सोच का परिचायक है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके योगदान को याद किया।

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