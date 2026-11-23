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गुरुनानक देव के प्रकाश पर्व पर शहर में भक्ति और उत्साह का माहौल दिखाई दिया। आदर्श नगर स्थित गुरुद्वारा श्री कल्गीधर से पंज प्यारों की अगुवाई में भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन में शामिल धार्मिक झांकियां, अमृतसर से आया बैंड, गतका पार्टी और महिला कीर्तन मंडली आकर्षण का केंद्र रहीं। रास्ते भर जयकारे गूंजते रहे। जगह-जगह श्रद्धालुओं ने नगर कीर्तन का स्वागत किया। नगर कीर्तन की शुरुआत गुरुद्वारा श्री कल्गीधर से हुई। पंज प्यारों की अगुवाई में निकली शोभायात्रा में गुरुनानक देव के जीवन, उनके संघर्ष और मानवता के संदेशों को दर्शाती झांकियां शामिल रहीं। झांकियों में सवार बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। अमृतसर से आए बैंड की धुनों के बीच संगत आगे बढ़ती रही। वहीं, गतका पार्टी के सदस्यों ने पारंपरिक युद्ध कला का प्रदर्शन किया। तलवार और अन्य पारंपरिक हथियारों के साथ दिखाए गए करतबों को देखकर लोग ठहर गए और तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाया। महिला कीर्तन मंडली गुरुवाणी का गायन करते हुए चल रही थी।

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